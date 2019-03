"Kavala, Gezi kalkışmasının organizatör ve finansörü"

Kavala'nın Gezi kalkışması sürecinin öncesi ve sonrasında diğer sanıklarla bu faaliyetler kapsamında çok sayıda seyahatinin olduğunun tespit edildiği vurgulanan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Soruşturmada elde edilen delillere genel olarak bakıldığında Gezi kalkışmasının organizatörlüğü ve finansörlüğünü yaptığı, bu amaçla 'Gezi Parkı direnişinin' derinleştirilip Anadolu'ya yaygınlaştırılması için özellikle Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Yiğit Aksakoğlu, Taksim Dayanışmasından Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Taksim Platformu ile Garaj İstanbul, Baraka, Anadolu Jam, Kent Forumları gibi oluşum ve çalışma grupları oluşturarak toplantı, forum, panel, yaz kampları düzenlenmesi gibi çok sayıda faaliyette bulunmuş ve desteklemiştir. Diğer taraftan Can Dündar gibi bir kısım şahıslarla yeni bir medya kuruluşu kurulması faaliyetlerini yürütmüş, ayrıca Memet Ali Alabora ile irtibata geçerek yabancı şahıslarla yapılacak bir toplantıdan bahsedip davet etmiş ve sanatçılarla ilgili çalışmalar yapmış, belediye başkanlık seçimleriyle ilgili karşı bir blok oluşturmak amaçlı Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman gibi şahıslarla çalışmalar yapmıştır."