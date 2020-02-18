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Kavala hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2020 21:47 | Son Güncelleme

Gezi Parkı davasında bugün beraat eden iş insanı Osman Kavala hakkında 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi.

Kavala hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

Gezi Parkı eylemleri davası kapsamında 840 gündür tutuklu olan ve bugün tahliye edilmesi beklenen iş insanı Osman Kavala hakkında yeni bir gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Osman Kavala hakkında 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında Türk Ceza Kanunu'nun "Anayasal Düzeni Bozmaya Teşebbüs" suçunu düzenleyen 309'uncu maddesi uyarınca gözaltı kararı verildiği duyuruldu.

Gezi davasında bugün tahliyesine karar verilen Osman Kavala'nın Silivri Cezaevi'nden salıverilmesi bekleniyordu. Kavala 15 sanıklı davanın tek tutuklu sanığıydı.

Davayı yakından takip eden HDP milletvekili Ahmet Şık twitterden gözaltı kararını şöyle duyurdu:

Başsavcılık Gezi kararına itiraz edecek

Öte yandan Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanık hakkında bugün çıkan karar sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz için harekete geçti. Başsavcılık Kavala ve sekiz sanık hakkındaki beraat ve tahliye kararına itiraz için mahkemeye süre tutum dilekçesi verdi. Başsavcılık gerekçeli karar yazılana kadar itiraz hakkının saklı tutulmasını talep etti.

Gezi Parkı davası nedeniyle 840 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala ve tutuksuz 15 sanığın yargılandığı davanın altıncı duruşması bugün Silivri’de İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, Osman Kavala ile birlikte dokuz sanık hakkında tüm suçlardan beraat kararı verdi. İfadesi alınmayan yurtdışındaki yedi sanığın dosyası ise ayrıldı.

DW / HT, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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