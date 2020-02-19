Kavala hakkındaki gözaltı kararına Avrupalı siyasetçilerden tepki

Gezi Parkı eylemleri davası kapsamında 840 gündür tutuklu olan ve dün tahliye kararı verilen iş insanı Osman Kavala hakkında yeni bir gözaltı kararı çıkartılmasına Alman hükümetinin yanı sıra siyasetçiler ve insan hakları aktivistleri sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan dün akşam yapılan açıklamada, Osman Kavala hakkında 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında Türk Ceza Kanunu'nun "Anayasal Düzeni Bozmaya Teşebbüs" suçunu düzenleyen 309'uncu maddesi uyarınca gözaltı kararı verildiği duyurulmuştu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter'dan yaptığı açıklamada "Osman Kavala'nın tahliyesinden hemen sonra tekrar tutuklanması nedeniyle şaşkınlık içindeyiz" denildi. Açıklamada, "Türkiye'nin taahhüt ettiği hukuk devleti standartları çerçevesinde duruma hızla açıklık getirilmesini talep ediyoruz" ifadesi kullanıldı. Almanya Dışişleri Bakanlığı, Gezi davasındaki beraat ve tahliye kararı için "güzel bir haber" açıklamasında bulunmuştu.

Alman Yeşiller Partili milletvekili Cem Özdemir Alman hükümetine seslenerek "Ankara'daki yolsuzluk yapan rejime sarılmaktansa demokratik dostlarımızla dayanışma gösterin. İhtiyacımız olan duruş budur" dedi.