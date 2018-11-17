Kavala Soruşturması Bağlantılı Gözaltılar Tepki Çekti

Dün gece film çalışmalarını sürdürdüğü Antalya’nın Kaş ilçesinden İstanbul’a getirilen yapımcı Çiğdem Mater ile Mehmet Ali Alabora’nın 2013 yılında sahneye koyduğu Mi Minör tiyatrosunun sosyal medya çalışmalarıyla ilgilenen Yusuf Cıvır ve Anadolu Kültür çalışanı Filiz Telek’in sorgusuna ise halen devam ediliyor.

Anadolu Kültür AŞ Başkan Yardımcısı Yiğit Ali Ekmekçi, Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Altınay ve Helsinki Yurttaşlar Derneği üyesi Yiğit Aksakoğlu’nun Emniyet’teki ifadelerinin bitmesine karşın henüz savcılığa sevk edilip edilmeyeceği kesinlik kazanmış değil.

Dün akşam saatlerinde serbest bırakılan Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Asena Günal ile Bora Sarı’nın ardından bugün de Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Betül Tanbay, Anadolu Kültür danışmanlarından Meltem Aslan Çelikkan ile TESEV Demokratikleşme Programı Eski Direktörü Hande Özhabeş serbest bırakılan isimler oldular.

Amerika’nın Sesi’nin aldığı bilgilere göre, gözaltına alınan kişilere 30-40 sayfa uzunluğunda sorular yöneltiliyor, bu nedenle de sorgu süreleri uzuyor.

Beş kişinin ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri henüz devam ediyor.

İHD: “Mızrak çuvala sığmıyor”

Toplumun çeşitli kesimlerinden operasyona yönelik tepkiler artıyor. Dün TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik’in twitter üzerinden yaptığı, “Bilim insanlarımızın ülkemize dönüşünü konuştuğumuz bir dönemde güne çok sayıda gözaltı haberiyle uyanmak çok üzücü. Üzerinde yaşadığımız toprakların bereketini bilime çağlar boyu sığınak olmuş kültürümüze borçluyuz. Bunu inkar edersek asla ilerleyemeyiz” şeklindeki açıklamasından sonra İnsan Hakları Derneği de iktidarın seçim öncesi seçmeni konsolide etmek için böyle bir operasyona onay verdiğini ileri sürdü.

İHD Başkanı Öztürk Türkdoğan, “Siyasi iktidar kendi tabanını konsolide etmek için sürekli bir iç düşmana ihtiyaç duyuyor. İnsan hakları savunucuları iktidarın uygulamalarını eleştirdiği için sürekli düşmanlaştırılıyor. Ama işte mızrak çuvala sığmıyor. Hak savunuculuğu yapan insanları siz darbecilikle, hükümeti devirmeye teşvikle veya yasa dışı örgüt üyeliğiyle suçladığınız zaman bunun bir karşılığı yok. Çünkü kim hak ihlaline uğrarsa bu insanlar onların yanında yer almıştır. En son darbeden bu zamana kadar görüldüğü gibi muhafazakar kesimin karşı karşıya kaldığı hak ihlallerinde de yine insan hakları savunucuları onların yanında yer almıştır” dedi.