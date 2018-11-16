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Kavala Soruşturması Kapsamında 12 Kişi Gözaltına Alındı

16.11.2018 12:42 | Son Güncelleme

Osman Kavala’nın yönetim kurulu başkanı olduğu Anadolu Kültür A.Ş’nin yönetim kurulu üyeleri ile bazı danışman ve çalışanları gözaltına alındı.

Kavala Soruşturması Kapsamında 12 Kişi Gözaltına Alındı

1 Kasım 2017’den beri tutuklu bulunan işadamı ve sivil toplum gönüllüsü Osman Kavala’nın yönetim kurulu başkanı olduğu Anadolu Kültür A.Ş’nin yönetim kurulu üyeleri ile bazı danışman ve çalışanları gözaltına alındı.

Polis, sabah saatlerinde geldiği Anadolu Kültür A.Ş’nin Elmadağ’daki ofisinde, bina kapalı olduğu için arama yapamadı.

Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Turgut Tarhanlı ve Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Betül Tanbay da gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Kavala soruşturması kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinden itibaren 20 farklı adrese gitti.

Operasyonda gözaltına alınan isimlere bakıldığında operasyonların odağında Anadolu Kültür A.Ş’nin olduğu görülüyor.

Anadolu Kültür A.Ş’den 10 kişi gözaltında

Bilgi Üniversitesi kurucusu ve Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yiğit Ekmekçi, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Hakan Altınay, Genel Koordinatör Asena Günal, çalışanlar Bora Sarı, Ayşegül Güzel, Hande Özhabeş, Filiz Telek ve Yiğit Aksakoğlu ile Anadolu Kültür A.Ş. danışmanlarından yapımcı Çiğdem Mater ve Meltem Aslan Çelikkan gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor.

Operasyon kapsamında şu ana kadar 11 kişinin Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü, Antalya’nın Kaş ilçesinde bulunan Çiğdem Mater’in de akşam saatlerinde İstanbul’a getirileceği belirtiliyor.

Gözaltı listesine adı bulunan sekiz kişi ise hala aranıyor.

Anadolu Kültür: “Gözaltıların gerekçesini bilmiyoruz”

VOA Türkçe Servisi’nin ulaştığı Anadolu Kültür A.Ş. yetkilileri, gözaltı kararlarını görmediklerini, gözaltına alınan kişilerin tam olarak kimler olduklarını ve neyle suçlandıkları konusunda bilgi veremediler.

Hükümete yakın internet sitelerinde, bu sabaha karşı gerçekleştirilen gözaltıların, 2013 yılındaki Gezi Olayları ile ilgili olduğu iddia edildi.

VOA Türkçe Servisi’nin görüştüğü Avukat Deniz Tolga Aytöre ise bu konu hakkında bir değerlendirme yapmak için erken olduğunu söyledi.

Ankara’dan İstanbul’a doğru yola çıktığını belirten Aytöre, “Henüz elimde gözaltı kararı yok. Şu anda bir bilgi kirliliği var. Bu nedenle herhangi bir değerlendirme yapmak mümkün değil” dedi.

Bir yılı aşkın süredir tutuklu olan Osman Kavala hakkında henüz iddianame yazılmış değil.

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