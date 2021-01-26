HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kavala'nın Avukatları AİHM Kararının Uygulanmamasından Endişeli

Kavala'nın Avukatları AİHM Kararının Uygulanmamasından Endişeli

26.01.2021 18:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kavala'nın Avukatları AİHM Kararının Uygulanmamasından Endişeli

Yaklaşık 38 aydır tutuklu olan iş insanı Osman Kavala’nın avukatları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Konseyi Bakanları Komitesi kararlarına rağmen müvekkillerinin salıverilmemesini endişe verici bulduklarını açıkladı

Yaklaşık 38 aydır tutuklu olan iş insanı Osman Kavala’nın avukatları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Konseyi Bakanları Komitesi kararlarına rağmen müvekkillerinin salıverilmemesini endişe verici bulduklarını açıkladı.

Avukatlar Köksal Bayraktar, Tolga Deniz Aytöre, İlkan Koyuncu’nun imzasıyla yayınlanan açıklamada, istinaf mahkemesi olarak görev yapan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 3. Ceza Dairesi’nin aralarında Osman Kavala’nın yer aldığı tüm sanıkların beraat ettiği Gezi Davası’nın yeniden görülmesine yol açacak 22 Ocak tarihli kararı da eleştirildi.

Avukatların açıklamasında ‘‘Kamuoyunda ‘Gezi davası’ olarak bilinen dava, 18 Şubat 2020 tarihinde İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin tüm sanıklar hakkında verdiği beraat kararıyla sonuçlandı. İstanbul İstinaf Mahkemesi, beraat kararını bozmuş ve bunu yaparken birbirleriyle ilişkisi olmayan insanların farklı eylemlerden dolayı suçlandıkları davaların birlikte görülmesi gerektiğini belirtmiştir. Bunun sonucunda, yıllarca sürecek ve siyasi nitelikteki iddiaların gündemde kalmasına hizmet edecek yeni bir hukuki tartışmaya zemin hazırlanmıştır. Burada bilinmesi gereken önemli nokta, Gezi dosyasının ve İstanbul İstinaf Mahkemesi’nin onunla birleştirilmesini talep ettiği ‘anayasayı ihlal’ suçlamasını içeren dosyanın, Osman Kavala’nın başvurusunu değerlendiren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından incelenmiş ve bu inceleme sonucunda haksız tutukluluk kararı alınmış olmasıdır’’ ifadelerine yer verildi.

Kavala’nın avukatları AİHM’in bu kararı sonrası Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin, müvekkillerinin derhal serbest bırakılması yönünde almış olduğu üç kararın Türkiye tarafından göz ardı edildiğinin de altını çizdi.

‘‘Kavala hakkında alınan tüm kararlarda AİHM ve Bakanlar Komitesi kararları yok sayıldı’’

Bu kararları takiben Anayasa Mahkemesi’nin 7’ye karşı 8 oyla, Kavala’nın tutuklanması kararında hak ihlali olmadığına hükmetmesi ise Bayraktar, Aytöre ve Koyuncu tarafından ‘‘Türkiye Cumhuriyeti Anayasası teminatı altındaki ‘özgür yaşama hakkı’nın tek bir oyla göz ardı edilerek hiçe sayılması son derece endişe vericidir’’ şeklinde yorumlandı.

Açıklamada, ‘‘AİHM, Osman Kavala’nın tutukluluğuyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin üç maddesinin ihlal edildiğini belirtirken, tutukluluğun hak savunuculuğunu sessizleştirmek gibi bir niyet içerdiğine değinmiştir. İstanbul İstinaf Mahkemesi’nin geçtiğimiz hafta aldığı karar, AİHM kararının içeriğini dikkate almayan ve siyasi nitelikli yargı kararlarıyla ilgili endişeleri destekleyen bir karardır. Görüleceği üzere, Osman Kavala hakkında alınan tüm kararların ortak noktası, bu kararların, AİHM ve Bakanlar Komitesi kararlarına rağmen, bu kurum ve kararlar ‘yok sayılarak’ alınmış olmasıdır. Bu gelişmeler, yeni yargı reformu paketi konusunda ne ölçüde umutlu olunabileceğini gösterecek niteliktedir’’ denildi.

Avrupa Konseyi: ‘‘Türkiye’nin AİHM kararına uyması rica değil yasal zorunluluk’’

Kavala’nın tutukluluğunun sürmesi hakkında bir eleştiri de dün Avrupa Konseyi’nden geldi.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde konuşan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, AİHM'in son kararına rağmen Kavala'nın tutukluluğunun devam etmesinin ‘‘tamamıyla yanlış’’ olduğunu vurgularken Türkiye’den karara uyulmasını talep etmenin ‘‘Bir rica değil, yasal zorunluluk’’ olduğunu dile getirdi.

5 Şubat’ta yeniden hakim karşısına çıkacak

19 Ekim 2017’de İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındıktan sonra 1 Kasım 2017’de tutuklanan Osman Kavala, 18 Şubat 2020’de İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından serbest bırakılmıştı. Ancak Kavala, cezaevinden çıkmadan bir başka soruşturmadan yeniden tutuklanmıştı.

Kavala, 5 Şubat 2021’de yeniden hakim karşısına çıkacak. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen yargılamada Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 20 yıl hapis cezasıyla yargılanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Mesut Özil'in maaşı! İşte Mesut Özil'in maaşı!
İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktıİstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı
Outlook hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Outlook hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Volkswagen kararı!

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Volkswagen kararı!

Dehşet! Annesini ve ağabeyini vahşice öldürdü

Dehşet! Annesini ve ağabeyini vahşice öldürdü

Bahçeli'den 'Gülnaz Şırınga' açıklaması

Bahçeli'den 'Gülnaz Şırınga' açıklaması

'Erkek arkadaşıyla yataktayken kızını da yanına alıyor'

'Erkek arkadaşıyla yataktayken kızını da yanına alıyor'

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

Erdoğan açık ara önde, Demirtaş ve Babacan dikkat çekiyor

Erdoğan açık ara önde, Demirtaş ve Babacan dikkat çekiyor

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Diğer Haberler

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

Korkutan patlama sesinin nedeni belli oldu

Korkutan patlama sesinin nedeni belli oldu

Muğla'da sahilde bulunan cesedin sır perdesi aralandı

Sahilde bulunan cesedin sır perdesi aralandı

Bursa'da panik anları! Şiddetli lodos çatıyı uçurdu

Bursa'da panik anları

Sarıyer’de feci kaza: 1 ölü

Sarıyer’de feci kaza!

Adana'nın koronavirüs haritasında şaşırtan görüntü

Adana'nın koronavirüs haritasında şaşırtan görüntü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.