Kavala’nın avukatları: Tutukluluğun devamı hak ihlali

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) tahliyesini istediği Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devam edilmesi kararını avukatları "hak ihlali" olarak değerlendirdi.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davanın tutuklu tek sanığı iş insanı Osman Kavala'nın avukatları Köksal Bayraktar, Deniz Tolga Aytöre ve İlkan Koyuncu, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına ilişkin bugün yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, AİHM'in Osman Kavala'nın "derhal salıverilmesi" ve "Türk Ceza Kanunu 312'inci maddede yer alan suçun unsuruna ait delillerin mahkeme dosyasında bulunmamasına" ilişkin kararını hiçe sayarak yeni bir hak ihlalinde" bulunduğu vurgulandı.

Açıklamada, "AİHM kararlarının hukuki değerlendirmesini yapacak mercii, tarafsız ve bağımsız Türk Mahkemeleridir, buna rağmen İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, söz konusu kararla süreci geciktirmek adına bu yetkisini Adalet Bakanlığı'na devretmiştir" denildi.

Ayrıca Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devam etmesi kararı, "Hukuka aykırı olmasının ötesinde Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve uluslararası ceza hukuku prensipleri ile kurmaya çalıştığı bağları kopartacak niteliktedir" sözleriyle değerlendirildi.