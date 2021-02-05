Kavala'nın yargılandığı casusluk davası Gezi davasıyla birleştirildi

Mahkeme Kavala'nın casusluk ve darbe teşebbüsü suçlamasıyla yargılandığı davanın Gezi davasıyla birleştirilmesine karar verdi.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tahliye kararına rağmen hakkında yeni açılan 15 Temmuz davasından cezaevinde tutulan iş insanı ve Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın yargılanmasına İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde devam edildi.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Kavala duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişimi Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Kavala ifadesinde "Olayları nesnel biçimde değerlendiren tarafsız bir gözlemcinin, hiçbir dayanağı olmayan ve yasadaki tanımına aykırı biçimde kullanılan casusluk suçlamasının AİHM’in derhal tahliye edilmem yönündeki kararını boşa çıkartmak için kurgulanmış olduğunu anlayamaması olası değildir" dedi.

"Suçlamalara dayanak olacak somut delil yokluğunda, iddia makamı bir takım komplo teorileriyle ve suçlamaları birbirlerinin kanıtıymış gibi iç içe geçirerek algı yaratmaya, bu şekilde yargıyı yönlendirmeye çalışmaktadır" diyen Kavala sözlerini şöyle sürdürdü:

"İddia makamının öne sürdüğü iddalar olgusal temelden yoksundur, mantık kurallarına aykırı biçimde suçlamalar arasında irtibat kurulmaktadır. Böyle bir davranış ancak ideolojk yaklaşımla ya da iyi niyet eksikliği ile açıklanabilir. Amaçlanan, suçlu olduğum algısının canlı tutulması için tutukluluk halinin kesintisiz olarak devam ettirilmesidir."