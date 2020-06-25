Kavala’ya özgürlük için opera gösterisi

Operaya imza atan sanatçılar korona günlerinde internet üzerinden bir araya geldi.İngiliz bir opera grubu yaklaşık 1000 gündür tutuklu olan iş insanı Osman Kavala için bir opera besteledi. "Osman Bey ve Salyangozlar” isimli 10 dakikalık İngilizce opera Türkçe altyazılı olarak Vimeo ve YouTube’a hafta başında yüklendi.

Müzikleri besteci Nigel Osborne tarafından yapılan Opera Circus eserinin çıkış noktası, Osman Kavala’nın hapishanede kalırken yemeğinden çıkan iki salyangozu beslemesine dayanıyor. Öyle ki Kavala, 18 Şubat’ta, yeniden tutuklanacağını henüz bilmeden salıverildiğinde bu iki küçük salyangozu da yanında götürmek istemiş.

‘Yardım sırası bizde’

Osborne, Anadolu Kültür Vakfı'nın kurucusu Kavala ile 2014 yılında Avusturya’nın Salzburg kentinde bir seminerde tanışmış. Kavala'yı hep tanışmak istediği birisi olarak tanımlayan Osborne, “Cesareti, kibarlığı ve haysiyeti hakkında çok şey duymuştum” diyor. Kavala’nın salyangozlarla olan ilişkisine dair bir yazı okuduktan sonra ilham almış ve eserin Kavala’nın “doğa ve güzellik sevgisini göstermeye dair bir fırsat” olarak görerek yola çıkmış.