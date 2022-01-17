HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kavala'ya tahliye yok, gözler Avrupa Konseyi'nde

Kavala'ya tahliye yok, gözler Avrupa Konseyi'nde

17.01.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çarşı ve Gezi dosyalarının birleştirildiği davanın tek tutuklusu Osman Kavala'nın tahliye talebi reddedildi.

Kavala'ya tahliye yok, gözler Avrupa Konseyi'nde

Avrupa Konseyi'nin 2 Şubat'ta Türkiye hakkında ihlâl süreci başlatmak için başvuruda bulunması bekleniyor.Yargıtay tarafından bozulan Çarşı davası ile İstinaf Mahkemesince bozulan Gezi Parkı davasının birleştirildiği, tek tutuklusu Osman Kavala olan 52 sanıklı davanın dördüncü duruşmasına bugün 27. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Kavala'nın katılmadığı duruşmada Kavala'yı avukatı Köksal Bayraktar temsil etti.

Duruşmada müvekkilinin tahliyesini talep eden Bayraktar, Kavala'nın "bin 539 gündür tutukluluğun devam etmesinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) tespit ettiği hukuksuzluğun devam etmesi" anlamına geldiğini belirterek "Bu hukuksuzluğa bugün son verin, müvekkilimiz bugün özgürlüğüne kavuşsun" diye konuştu.

Bayraktar, üç duruşmadır verilen ara kararın önceki 30. Ağır Ceza ve 36. Ağır Ceza mahkemelerinin kullandığı şablonlardan oluştuğunu savunarak mahkemeye yönelik eleştirisini "Şablonlar içinde yaşıyorsak güvensizlik vardır. Tahliye talebinin reddine ilişkin kararlarda gerekçe yok, sadece bazı kelimeler arka arkaya getirilmiştir" şeklinde sürdürdü.

Ancak mahkeme heyeti, duruşma savcısı Edip Şahiner'in de mütalaası doğrultusunda Kavala'nın tutukluluğunun devamına oy çokluğuyla karar verdi. Mahkeme, Gezi davasından yurtdışına çıkış yasağı bulunan sanıklar hakkında bu uygulamanın devamı yönünde karar aldı. Dava 27 Şubat'a ertelendi. Daha önce Gezi davasından beraat eden Kavala, bu davada hükümeti devirmeye teşebbüs, casusluk ve örgüt yöneticiliği iddiasıyla yargılanıyor.

İhlâl sürecinin resmen başlatılması bekleniyor

Kavala'nın tahliye edilmemesinin ardından dikkatler şimdi Avrupa Konseyi'nin Türkiye ile ilgili atacağı adımlarda.

Avrupa Konseyi'nin icra organı olan Bakanlar Komitesi, AİHM'nin Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki kararını uygulamadığı gerekçesiyle geçen Aralık ayında Türkiye hakkında ihlâl prosedürü başlatma kararı almıştı. Konsey, Ankara'ya AİHM'nin Kavala kararını nasıl uygulayacağını belirtmesi için de 19 Ocak'a kadar süre vermişti. Bu süre aslında ilk etapta 12 Ocak olarak belirlenmişti. Ancak Konsey, Kavala duruşmasının 17 Ocak olması nedeniyle bu süreyi bir hafta ertelemişti. Avrupa Konseyi ve diplomatik kaynaklar da 19 Ocak'a kadar süre verilmesini "Ankara'ya son bir şans daha tanındı" şeklinde değerlendirmişti.

Bakanlar Komitesi, Kavala dosyasını 2 Şubat'taki toplantıda yeniden ele alacak. Kavala'nın serbest bırakılmaması nedeniyle Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin ihlal prosedürü için AİHM'ye resmen başvurulacağını ilan etmesi bekleniyor.

AİHM, Osman Kavala'nın gözaltı koşullarıyla ilgili davada 10 Aralık 2019 tarihli kararında Kavala'nın "hukuk dışı nedenlerle ve susturulmak için hapiste tutulduğu" sonucuna varmış ve bu ihlalin ortadan kaldırılması için Kavala'nın "derhal tahliye edilmesi" gerektiğine hükmetmişti. Karar, Mayıs 2020'de kesinleştikten sonra AİHM kararlarının infazının denetleyicisi olan Bakanlar Komitesi gündemine gelmişti.

DW/HS,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdıKolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı
Türkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey donduTürkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey dondu
Eskişehir vaka sayısında zirvelerde! Yılbaşının faturası ağır olduEskişehir vaka sayısında zirvelerde! Yılbaşının faturası ağır oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika haberi: AGİ kalktı yerine vergi iadesi geldi! AGİ'de net maaş detayı...

Son dakika haberi: AGİ kalktı yerine vergi iadesi geldi! AGİ'de net maaş detayı...

Termometreler eksi 33 dereceyi gördü! Her şey dondu

Termometreler eksi 33 dereceyi gördü! Her şey dondu

Hastane odasında iğrenç tecavüz iddiası!

Hastane odasında iğrenç tecavüz iddiası!

Maç neredeyse iptal olacaktı! Kırmızı kart yağmuru

Maç neredeyse iptal olacaktı! Kırmızı kart yağmuru

Dünya yakından izliyor! Uçaklar gönderildi, 80 bin kişi...

Dünya yakından izliyor! Uçaklar gönderildi, 80 bin kişi...

Akılalmaz anlar! İstanbul'un orta yerinde 3 bin dolarlık sevgili oyunu

Akılalmaz anlar! İstanbul'un orta yerinde 3 bin dolarlık sevgili oyunu

İlginizi Çekebilir

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

81 ile yazı gönderildi! Aşısızlarla ilgili flaş karar

81 ile yazı gönderildi! Aşısızlarla ilgili flaş karar

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

Hastanede skandal şakalaşma! Hastaları nefessiz bıraktı…

Hastanede skandal şakalaşma! Hastaları nefessiz bıraktı…

Erdoğan "Yüzde 36" demişti! Böyle aştılar

Erdoğan "Yüzde 36" demişti! Böyle aştılar

100 erkekte denendi cinsel hayata olan etkisi inanılmaz

100 erkekte denendi cinsel hayata olan etkisi inanılmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.