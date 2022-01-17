Kavala'ya tahliye yok, gözler Avrupa Konseyi'nde

Avrupa Konseyi'nin 2 Şubat'ta Türkiye hakkında ihlâl süreci başlatmak için başvuruda bulunması bekleniyor.Yargıtay tarafından bozulan Çarşı davası ile İstinaf Mahkemesince bozulan Gezi Parkı davasının birleştirildiği, tek tutuklusu Osman Kavala olan 52 sanıklı davanın dördüncü duruşmasına bugün 27. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Kavala'nın katılmadığı duruşmada Kavala'yı avukatı Köksal Bayraktar temsil etti.

Duruşmada müvekkilinin tahliyesini talep eden Bayraktar, Kavala'nın "bin 539 gündür tutukluluğun devam etmesinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) tespit ettiği hukuksuzluğun devam etmesi" anlamına geldiğini belirterek "Bu hukuksuzluğa bugün son verin, müvekkilimiz bugün özgürlüğüne kavuşsun" diye konuştu.

Bayraktar, üç duruşmadır verilen ara kararın önceki 30. Ağır Ceza ve 36. Ağır Ceza mahkemelerinin kullandığı şablonlardan oluştuğunu savunarak mahkemeye yönelik eleştirisini "Şablonlar içinde yaşıyorsak güvensizlik vardır. Tahliye talebinin reddine ilişkin kararlarda gerekçe yok, sadece bazı kelimeler arka arkaya getirilmiştir" şeklinde sürdürdü.

Ancak mahkeme heyeti, duruşma savcısı Edip Şahiner'in de mütalaası doğrultusunda Kavala'nın tutukluluğunun devamına oy çokluğuyla karar verdi. Mahkeme, Gezi davasından yurtdışına çıkış yasağı bulunan sanıklar hakkında bu uygulamanın devamı yönünde karar aldı. Dava 27 Şubat'a ertelendi. Daha önce Gezi davasından beraat eden Kavala, bu davada hükümeti devirmeye teşebbüs, casusluk ve örgüt yöneticiliği iddiasıyla yargılanıyor.

İhlâl sürecinin resmen başlatılması bekleniyor

Kavala'nın tahliye edilmemesinin ardından dikkatler şimdi Avrupa Konseyi'nin Türkiye ile ilgili atacağı adımlarda.

Avrupa Konseyi'nin icra organı olan Bakanlar Komitesi, AİHM'nin Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki kararını uygulamadığı gerekçesiyle geçen Aralık ayında Türkiye hakkında ihlâl prosedürü başlatma kararı almıştı. Konsey, Ankara'ya AİHM'nin Kavala kararını nasıl uygulayacağını belirtmesi için de 19 Ocak'a kadar süre vermişti. Bu süre aslında ilk etapta 12 Ocak olarak belirlenmişti. Ancak Konsey, Kavala duruşmasının 17 Ocak olması nedeniyle bu süreyi bir hafta ertelemişti. Avrupa Konseyi ve diplomatik kaynaklar da 19 Ocak'a kadar süre verilmesini "Ankara'ya son bir şans daha tanındı" şeklinde değerlendirmişti.

Bakanlar Komitesi, Kavala dosyasını 2 Şubat'taki toplantıda yeniden ele alacak. Kavala'nın serbest bırakılmaması nedeniyle Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin ihlal prosedürü için AİHM'ye resmen başvurulacağını ilan etmesi bekleniyor.

AİHM, Osman Kavala'nın gözaltı koşullarıyla ilgili davada 10 Aralık 2019 tarihli kararında Kavala'nın "hukuk dışı nedenlerle ve susturulmak için hapiste tutulduğu" sonucuna varmış ve bu ihlalin ortadan kaldırılması için Kavala'nın "derhal tahliye edilmesi" gerektiğine hükmetmişti. Karar, Mayıs 2020'de kesinleştikten sonra AİHM kararlarının infazının denetleyicisi olan Bakanlar Komitesi gündemine gelmişti.

DW/HS,BÖ

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