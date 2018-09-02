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Kavanaugh Adalet Komisyonu Karşısına Çıkıyor

02.09.2018 23:03 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliği adaylığına gösterilen yargıç Brett Kavanaugh’nun Senato’da onaylanması öncesinde yapılacak Senato Adalet Komisyonu oturumları Salı günü başlıyor

Kavanaugh Adalet Komisyonu Karşısına Çıkıyor

Başkan Donald Trump tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliği adaylığına gösterilen yargıç Brett Kavanaugh’nun Senato’da onaylanması öncesinde yapılacak Senato Adalet Komisyonu oturumları Salı günü başlıyor.

Kavanaugh, Senato Adalet Komisyonu’nun bir dizi konu hakkındaki düşüncelerine yönelik sorularını yanıtlayacak. Bunlar arasında Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahalesi iddialarını soruşturan savcının yetkileri, kürtaj, dini inançlar arasındaki çatışma, eşcinsel evlilikler, çevre ve daha birçok konu yer alıyor.

Beyaz Saray, 53 yaşındaki Kavanaugh’nun Senato’nun tamamının onayını almasını umuyor.Kavanaugh Eylül ayında yapılacak oylamada Senato’nun onayını alması halinde ömür boyu görev yapan dokuz üyeli Anayasa Mahkemesi’nin üyelerinden biri olacak.

Yargıç Anthony Kennedy’nin emekli olmasıyla mahkemede bir boş koltuk açılmıştı. Genellikle mahkemenin dört üyeli muhafazakar bloğuyla birlikte hareket eden Kennedy, kürtaj, eşcinsel ve azınlık hakları konularında liberal blokla birlikte oy kullanmıştı.

Uzmanlar ise Kavanaugh’nun onaylanması halinde bu hassas konularda da muhafazakarlarla birlikte hareket edeceğini öngörüyor.

Kavanaugh’nun Senato’da yapılacak nihai oylamada çok az farkla onaylanması bekleniyor. Zira Cumhuriyetçiler Senato’da 50’ye 49 çoğunluğa sahip durumda.

Bu arada Arizona Valisi Doug Ducey’in önümüzdeki günlerde Senato’ya,bir süre önce hayatını kaybeden Arizona senatörü John McCain’in yerine başka bir Cumhuriyetçi’yi ataması gerekiyor.

Bu durumda Senato’daki Cumhuriyetçiler’in sayısı 51 olacak ve 51 senatörün tamamının onay vermesi halinde Kavanaugh, Anayasa Mahkemesi’nin 114’üncü yargıcı olacak. Şu ana kadar

Cumhuriyetçiler’in hiçbiri Kavanaugh’yu onaylamayacağını, Demokratlar’ın hiçbiri de Kavanaugh’ya destek vereceğini söylemedi.

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