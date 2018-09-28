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Kavanaugh Adalet Komisyonu Onayından Geçti  

28.09.2018 22:53 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterdiği cinsel saldırı iddialarının odağındaki yargıç Brett Kavanaugh, Senato’nun Adalet Komisyonu’nun onayından geçti. Kavanaugh’nun göreve gelebilmesi için Senato tarafından da onaylanması gerekiyor. Ancak senatörlerden sürecin gecikebileceğine ilişkin sinyaller geliyor.

Kavanaugh Adalet Komisyonu Onayından Geçti  

Başkan Donald Trump’ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterdiği cinsel saldırı iddialarının odağındaki yargıç Brett Kavanaugh, Senato’nun Adalet Komisyonu’nun onayından geçti. Kavanaugh’nun göreve gelebilmesi için Senato tarafından da onaylanması gerekiyor. Ancak senatörlerden sürecin gecikebileceğine ilişkin sinyaller geliyor.

Kavanaugh için Adalet Komisyonu’nda yapılan oylamanın sonucunda belirleyici isimlerden biri Cumhuriyetçi senatör Jeff Flake’ti. Daha önce Kavanaugh konusunda kararsız olan Senatör Flake, Adalet Komisyonu’ndaki oylamada Kavanaugh lehine oy kullanacağını duyurdu. Jeff Flake’in lehte oyuyla Brett Kavanaugh Adalet Komisyonu onayından geçti. Adalet Komisyonu’nun kararı Senato için bir tavsiye niteliğinde.

Kavanaugh için Senato’daki oylamanın önümüzdeki hafta Salı günü yapılması ihtimali dile getirilmişti. Ancak Cumhuriyetçi senatör Jeff Flake Adalet Komisyonu’ndaki oylamadan sonra söz alarak, Kavanaugh hakkındaki cinsel saldırı iddiasının FBI tarafından soruşturulması ve Senato’daki oylama oturumunun da bir hafta ertelenmesi çağrısında bulundu.

Bir diğer Cumhuriyetçi Senatör Lisa Murkowski de Kavanaugh için Senato’da yapılacak oylamanın bir hafta ertelenmesi çağrısı yaptı. Cumhuriyetçi senatör “FBI’ın bu dosyayı kapatması fırsatının tanınmasını destekliyorum” sözleriyle Cumhuriyetçi senatör Jeff Flake’in çağrısına destek verdi.

Senatöre cinsel saldırı mağdurundan tepki

Adalet Komisyonu’nda sabah saatlerinde oylamadan önce yapılan oturum da gergin geçti. Demokrat senatörler salonu terk ederek tepkilerini gösterdi.

Senatör Jeff Flake de oyunun rengini açıkladıktan sonra, komisyondaki oturuma giderken asansörde iki kadının protestosuyla karşılaştı. Cinsel saldırı mağduru olan kadınlardan biri Jeff Flake’le sesini yükselterek hararetli bir şekilde konuştu. Cumhuriyetçi senatöre “Sizinle konuşurken yüzüme bakın. Benim başıma gelenlerin önemli olmadığını söyleyin” sözleriyle tepki gösterdi. Senatör Flake ise oturuma gideceğini söyleyerek, sorulara cevap vermekten kaçındı.

“İddiaları FBI soruştursun”

Christine Blasey Ford’un 36 yıl önce kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği yargıç Brett Kavanaugh dünkü oturumda masum olduğunu savunmuş, Ford ise kendisine cinsel saldırıda bulunan kişinin Kavanaugh olduğundan “yüzde 100 emin olduğunu” belirtmişti. Brett Kavanaugh’ya dün “Kendinizden eminseniz neden FBI soruşturması talep etmiyorsunuz?” diye sorulmuş, Kavanaugh “Komisyon ne talep ederse ben varım” yanıtını vermişti.

Kavanaugh’yu cinsel saldırıyla suçlayan Christine Blasey Ford Adalet Komisyonu’ndaki oturumda verdiği ifadede o gün odada Kavanaugh’nun arkadaşı Mark Judge’ın da bulunduğunu söylemiş, bunun üzerine Judge’ın da tanık olarak ifadeye çağrılması olasılığı gündeme gelmişti. Daha önce cinsel saldırı iddialarını avukatları aracılığıyla yalanlayan Mark Judge, gizlilik koşuluyla federal bir kurum tarafından yürütülecek soruşturmada işbirliği yapacağını açıkladı.

Senato Aritmetiği

Senato 49’a karşı 51’le Cumhuriyetçi Parti’nin kontrolunda. Senatoda yapılacak oylamada Demokratlar Brett Kavanaugh’ya karşı birleşir, Cumhuriyetçiler de sadece bir fire verirse Kavanaugh Senato onayından da geçebilir. Ancak Cumhuriyetçiler iki fire verirse, Brett Kavanaugh onay alamayacak. Bu tabloya bakıldığında Kavanaugh’nun kaderinin 2 ya da 3 senatörün kararına bağlı olduğu yorumları yapılıyor.

Senatoda Brett Kavanaugh için yapılacak oylamada evet ve hayır oylarının eşit çıkması durumunda ise yasa uyarınca Başkan Yardımcısı Mike Pence devreye girerek beraberliği bozabilir.

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