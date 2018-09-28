Başkan Donald Trump’ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterdiği cinsel saldırı iddialarının odağındaki yargıç Brett Kavanaugh, Senato’nun Adalet Komisyonu’nun onayından geçti. Kavanaugh’nun göreve gelebilmesi için Senato tarafından da onaylanması gerekiyor. Ancak senatörlerden sürecin gecikebileceğine ilişkin sinyaller geliyor. Kavanaugh için Adalet Komisyonu’nda yapılan oylamanın sonucunda belirleyici isimlerden biri Cumhuriyetçi senatör Jeff Flake’ti. Daha önce Kavanaugh konusunda kararsız olan Senatör Flake, Adalet Komisyonu’ndaki oylamada Kavanaugh lehine oy kullanacağını duyurdu. Jeff Flake’in lehte oyuyla Brett Kavanaugh Adalet Komisyonu onayından geçti. Adalet Komisyonu’nun kararı Senato için bir tavsiye niteliğinde. Kavanaugh için Senato’daki oylamanın önümüzdeki hafta Salı günü yapılması ihtimali dile getirilmişti. Ancak Cumhuriyetçi senatör Jeff Flake Adalet Komisyonu’ndaki oylamadan sonra söz alarak, Kavanaugh hakkındaki cinsel saldırı iddiasının FBI tarafından soruşturulması ve Senato’daki oylama oturumunun da bir hafta ertelenmesi çağrısında bulundu.

Bir diğer Cumhuriyetçi Senatör Lisa Murkowski de Kavanaugh için Senato’da yapılacak oylamanın bir hafta ertelenmesi çağrısı yaptı. Cumhuriyetçi senatör “FBI’ın bu dosyayı kapatması fırsatının tanınmasını destekliyorum” sözleriyle Cumhuriyetçi senatör Jeff Flake’in çağrısına destek verdi. Senatöre cinsel saldırı mağdurundan tepki Adalet Komisyonu’nda sabah saatlerinde oylamadan önce yapılan oturum da gergin geçti. Demokrat senatörler salonu terk ederek tepkilerini gösterdi. Senatör Jeff Flake de oyunun rengini açıkladıktan sonra, komisyondaki oturuma giderken asansörde iki kadının protestosuyla karşılaştı. Cinsel saldırı mağduru olan kadınlardan biri Jeff Flake’le sesini yükselterek hararetli bir şekilde konuştu. Cumhuriyetçi senatöre “Sizinle konuşurken yüzüme bakın. Benim başıma gelenlerin önemli olmadığını söyleyin” sözleriyle tepki gösterdi. Senatör Flake ise oturuma gideceğini söyleyerek, sorulara cevap vermekten kaçındı. “İddiaları FBI soruştursun” Christine Blasey Ford’un 36 yıl önce kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği yargıç Brett Kavanaugh dünkü oturumda masum olduğunu savunmuş, Ford ise kendisine cinsel saldırıda bulunan kişinin Kavanaugh olduğundan “yüzde 100 emin olduğunu” belirtmişti. Brett Kavanaugh’ya dün “Kendinizden eminseniz neden FBI soruşturması talep etmiyorsunuz?” diye sorulmuş, Kavanaugh “Komisyon ne talep ederse ben varım” yanıtını vermişti.