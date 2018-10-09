ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği, hakkında cinsel saldırı ve taciz suçlamaları bulunan yargıç Brett Kavanaugh, Beyaz Saray'da düzenlenen törende yemin etti.

Kavanaugh, Yüksek Mahkeme üyeliğinin Senatoda yapılan oylama sonucunda onaylanmasının ardından Beyaz Saray'da gerçekleştirilen törende yemin etti. AA'nnı haberine göre; Kavanaugh, Yüksek Mahkemenin 9 üyesinden biri oldu.

Yemin töreni öncesi yaptığı konuşmada, Kavanaugh hakkında ileri sürülen iddiaları hedef alan Trump, "Kavanaugh ve ailesinden, yalan ve iftiralar üzerine kurulmuş iddialardan dolayı ülke adına özür diliyorum." dedi. Kavanaugh'un suçsuz olduğunun kanıtlandığını belirten Trump, "İddialar uydurmaydı, Demokratların hilelerinin kurbanı oldu." diye konuştu.

Yüksek Mahkemenin yeni üyesi Brett Kavanaugh da konuşmasına, Trump'a kendisine bu süreçte verdiği destekten dolayı teşekkür ederek başladı. Adaylık sürecinde özellikle Demokrat Partili Kongre üyelerinin kendisini hedef aldığına vurgu yapan Kavanaugh, görevi süresince kendisine yönelik iddiaların etkisinde kalarak kararlar vermeyeceğini belirtti.