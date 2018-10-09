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Kavanaugh, Beyaz Saray'da düzenlenen törende yemin etti

DÜNYA HABERLERİ  | 09.10.2018 05:41 | Son Güncelleme

Yüksek Mahkeme üyeliği Senatoda yapılan oylama sonucunda onaylanan yargıç Brett Kavanaugh için Beyaz Saray'da yemin töreni düzenlendi.

Kavanaugh, Beyaz Saray'da düzenlenen törende yemin etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği, hakkında cinsel saldırı ve taciz suçlamaları bulunan yargıç Brett Kavanaugh, Beyaz Saray'da düzenlenen törende yemin etti.

Kavanaugh, Yüksek Mahkeme üyeliğinin Senatoda yapılan oylama sonucunda onaylanmasının ardından Beyaz Saray'da gerçekleştirilen törende yemin etti. AA'nnı haberine göre; Kavanaugh, Yüksek Mahkemenin 9 üyesinden biri oldu.

Yemin töreni öncesi yaptığı konuşmada, Kavanaugh hakkında ileri sürülen iddiaları hedef alan Trump, "Kavanaugh ve ailesinden, yalan ve iftiralar üzerine kurulmuş iddialardan dolayı ülke adına özür diliyorum." dedi. Kavanaugh'un suçsuz olduğunun kanıtlandığını belirten Trump, "İddialar uydurmaydı, Demokratların hilelerinin kurbanı oldu." diye konuştu.

Yüksek Mahkemenin yeni üyesi Brett Kavanaugh da konuşmasına, Trump'a kendisine bu süreçte verdiği destekten dolayı teşekkür ederek başladı. Adaylık sürecinde özellikle Demokrat Partili Kongre üyelerinin kendisini hedef aldığına vurgu yapan Kavanaugh, görevi süresince kendisine yönelik iddiaların etkisinde kalarak kararlar vermeyeceğini belirtti.

ABD'nin geleceği için umutlu olduğunu dile getiren Kavanaugh, "Önümüzde parlak günler var, yaşadığımız günler geride kaldı." ifadesini kullandı. Kavanaugh'ın üyeliği Senatoda çok az farkla onaylanmıştı. Senatörlerden 50'si olumlu, 48'i ise olumsuz oy kullanmıştı.

Brett Kavanaugh, hakkında cinsel taciz ve aşırı alkol tüketimiyle ilgili iddialar dolayısıyla kamuoyunda haftalardır tartışılıyordu.

Trump'ın 10 Temmuz'da Yüksek Mahkeme için adaylığını açıkladığı Washington DC Temyiz Mahkemesi Yargıcı Brett Kavanaugh, 28 Eylül'de ABD Senatosu Adalet Komitesinden onay almıştı.

Oylamada kilit rol oynayan Arizona Senatörü Cumhuriyetçi Jeff Flake, Genel Kurul oylamasının bir hafta geciktirilerek Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) Kavanaugh ile ilgili cinsel taciz iddialarını araştırması şartı ile Kavanaugh lehine oy kullanmıştı. FBI, Kavanaugh ile ilgili soruşturmasını tamamlayarak önceki gün raporunu Senatoya sunmuştu.

Bu süreçte, Kavanaugh'ı cinsel tacizle suçlayan isimlerden biri olan Christine Blasey Ford, Adalet Komisyonunda ifade vermiş, 36 yıl önce okul partisinde Kavanaugh tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etmişti.

Trump'ın ve Beyaz Saray'ın başından beri destek verdiği Kavanaugh ise Ford ya da başka birine cinsel tacizde bulunmadığını öne sürmüştü.

(AA)

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