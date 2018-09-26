Kavanaugh Hakkında Üçüncü Cinsel Saldırı İddiası

Julie Swetnick, 1980’lerde Kavanaugh’nun kadınlara cinsel saldırı için, katıldığı partilerde içeceklere alkol ve ilaç koyduğunu iddia etti. Julie Swetnick, 1982 yılında böyle bir cinsel saldırı mağduru olduğunu savundu. Julie Swetnick, Kavanaugh’nun bu toplu cinsel saldırıya katıldığı iddiasında bulunmadı ancak Kavanaugh’nun arkadaşı Mark Judge’ın olay sırasında orada bulunduğunu, rızası olmadan içeceğine ilaç konulduğunu ve bu sebeple cinsel saldırıda bulunanlara karşı kendisini savunamadığını söyledi. Kavanaugh’nun arkadaşı Mark Judge’ın avukatı ise iddiaları yalanladı.

Amerika Başkanı Donald Trump’ın Anayasa Mahkemesi yargıçlığına aday gösterdiği Brett Kavanaugh hakkında üçüncü bir kadın daha cinsel saldırı iddiasında bulundu. Perşembe günü Senato’da ifade verecek olan Kavanaugh’nunsa oturumda hakkındaki tüm iddiaları karalama kampanyası olarak nitelemesi bekleniyor.

Kavanaugh da suçlamayı reddetti.

Amerika Başkanı Trump tepkisine Twitter’dan gösterdi. “Avenatti bana ya da yargıç Kavanaugh’ya yaptığı gibi yalan yanlış suçlamalarda bulunmakta başarılı üçüncü sınıf bir avukat. Dikkat çekmeye çalışıyor, insanların onun geçmiş siciline ve ilişkilerine bakmasını istemiyor. Beş para etmez biri” diye sert çıktı.

Julie Swetnick Kavanaugh ile ilgili cinsel taciz iddialarını gündeme getiren üçüncü kadın. California’da öğretim görevlisi olan Christine Ford bundan 36 yıl önce Brett Kavanaugh’nun okul partisinde kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmişti. Kavanaugh’nun Yale Üniversitesi’nden sınıf arkadaşı Deborah Ramirez de 1984 yılında yine bir okul partisinde Kavanaugh’nun cinsel organını gösterdiği iddiasını ortaya atmıştı.

“Bu bir karalama kampanyası”

Trump’ın Anayasa Mahkemesi yargıçlığına aday gösterdiği Brett Kavanaugh Perşeme günü Senato Adalet Komisyonu’nda ifade verecek. Kavanaugh ile ilgili cinsel saldırı iddiasını ilk ortaya atan Christine Ford da Kavanaugh’dan komisyonda ifade verecek senatörler ve cinsel saldırıları soruşturan bir kadın savcının sorularını yanıtlayacak.