Kavanaugh: ‘Hiçbir Yere Gitmiyorum’

Amerika Başkanı Donald Trump’ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterdiği Brett Kavanaugh hakkındaki cinsel istismar suçlamalarıyla ilgili Fox News’a konuştu. Suçlamaları reddeden Kavanaugh adaylığını çekmeyeceğini belirtti, “hiçbir yere gitmiyorum” dedi.

Fox News’a ilk televizyon demecini veren Kavanaugh, “Kimseye cinsel saldırıda bulunmadım” dedi.

Kavanaugh, yanlış suçlmaların kendisini adaylık sürecinden çıkarmasına izin vermeyeceğini belirtti ve “hiçbir yere gitmiyorum” ifadesini kullandı.

Kavanaugh, adını temizlemek için adil bir süreç istediğini söyledi.

Kavanaugh, hakkındaki suçlamalarla ilgili Perşembe günü Senato Adalet Komisyonu’nda ifade verecek.

Kavanaugh’u cinsel saldırıyla suçlayan Christine Blasey Ford da aynı gün Kavanaugh’dan önce Senato Adalet Komisyonu’nda ifade verecek.

Başkan Donald Trump da Kavanaugh’a deteğini yineledi. Trump, sosyal medyadan paylaştığı mesajda, Demokratların harika bir insanı yok etmek için çok çalıştığını kaydetti.

Kavanaugh’un televizyon açıklaması ikinci bir kadının kendisini cinsel istismarla suçlamasından bir gün sonra geldi.

The New Yorker dergisi Pazar günü iki senatörün Deborah Ramirez’in Kavanaugh’la ilgili suçlamasını araştırdığını belirtmişti.

