Kavanaugh Krizinde Son Dönemece Girildi

Senato, Anayasa Mahkemesi yargıç adayı Brett Kavanaugh’la ilgili genel kurul görüşmelerini tamamlayarak nihai oylamaya geçilmesini kararlaştırdı. Konuyla ilgili önerge 49’a karşı 51 oyla kabul edildi.
Böylece Kavanaugh’nun Anayasa Mahkemesi yargıçlığı koltuğuna resmen oturup-oturmayacağını belirleyecek nihai oylama aşamasına gelinmiş oldu. Nihai oylamanın Cumartesi yapılacağı tahmin ediliyor.
Oylama tercihleri genelde parti çizgisiyle paralellik gösteriyor. Cumhuriyetçiler, üç kararsız senatör dışında, Kavanaugh’ya tam destek veriyor, yargıç adayına haksızlık yapıldığını ve adil davranılmadığını savunuyorlar. Demokratlar ise Kavanaugh’un Anayasa Mahkemesi gibi görev süresi ömür boyu olan, kritik bir koltuk için uygun olmadığını, oturumdaki tavırları ve sözlerinin bunu gösterdiğini belirtiyorlar.
Kavanaugh’un kaderi, halen kararsız 4 senatörün oyuna bağlı görünüyor. Bu senatörlerin üçü Cumhuriyetçi Partili, biriyse Demokrat.
Senato Adalet Komisyonu Başkanı Chuck Grassley bugünkü oturumun başlangıcında yaptığı açıklamada, Kavanaugh’un geniş bir donanıma sahip olduğunu ancak “sol kanat” gruplarca engellenmek istediğini savundu ve bu grupların tavrını “canavarca” olarak niteledi.
Komisyondaki en kıdemli üye olan Demokrat Dianne Feinstein ise, Kavanaugh’nun adaylığının onay süreci oturumlarındaki performansının, “öfke ve saldırganlık hissiyle dolu bir kişi” tablosu oluşturduğunu, Anayasa Mahkemesi yargıçlığını kaldırabilecek bir karaktere sahip olmadığını gösterdiğini savundu.
Bu arada Kavanaugh, Senato’daki oylamanın hemen öncesinde Wall Street Journal gazetesi için bir makale kaleme aldı. Kavanaugh, kararsız senatörleri ikna etmeye yönelik bir çaba olarak yorumlanan makalesinde, Senato oturumu sırasında “çok hassaslaştığını” ve söylememesi gereken bazı şeyler söylediğini kabul ettiğini belirtti ancak “aynı çalışkan ve tarafsız” kimliğini devam ettirdiğini vurguladı. “İleriki süreçte bana güvenebilirsiniz” mesajını veren Kavanaugh, hakkındaki cinsel taciz iddiaları bir kez daha reddetti.
Cumhuriyetçiler yazının Kavanaugh’nun onaylanma sürecine olumlu etki yapacağını düşünüyor ancak Demokratlar yazının içeriğinin yeterli olmadığı görüşünde.
Bunun yanında Başkan Donald Trump da dün gece Minnesota eyaletinde kampanya mitingi düzenledi, Kavanaugh’ya güçlü desteğini yineledi.
Kararsız dört senatörün Cumhuriyetçiler’den Jeff Flake, Susan Collins ve Lisa Murkowski olduğu, Demokratlar’dan da Joe Manchin’in karar olduüu kaydediliyor. Bu sabahki usul oylamasında Murkowski hariç diğer senatörler “Evet” dedi. Ancak usul oylamasında kullanılan oyun, nihai oylamada da aynı olması gerekmiyor. Flake, “Evet” demeye daha meyilli olduğunun sinyalini verdi. Bu Cuma sabahı yaptığı açıklamada Flake, olağanüstü bir durum olmadıkça Kavanaugh’nun lehine oy kullanacağını açıkladı.
Sabahki usul oylamasında “Hayır” diyen Murkowski ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Kavanaugh’un “iyi biri” olduğuna inandığını ancak Anayasa Mahkemesi yargıçlığı için doğru kişi olduğundan emin olmadığını söyledi.
Şimdi gözler özellikle bu dört senatörün nasıl bir tavır sergileyeceği üzerine odaklanmış durumda.
Beyaz Saray cephesinde de temkinli bir iyimserlik havası hakim. Trump ve Cumhuriyetçiler arasında yoğun bir temas trafiği yaşanırken, kararsız senatörler iknaya uğraşılıyor.
Başkan Trump oylamanın ardından paylaştığı Twitter mesajında, “Senato’nun ‘Evet’ demesinden çok gurur duydum” diye yazdı.
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