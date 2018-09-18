HABER

Kavanaugh ve Onu Suçlayan Kadın Senato’da İfade Verecek

18.09.2018 18:19 | Son Güncelleme

Kavanaugh ve onu cinsel istismarla suçlayan kadın gelecek hafta Pazartesi günü Senato’da ifade verecek

Kavanaugh ve Onu Suçlayan Kadın Senato’da İfade Verecek

Amerika’da Anayasa Mahkemesi yargıçlığı için Başkan Trump tarafından aday gösterilen Brett Kavanaugh ile ilgili tartışma sürüyor. Christine Blasey Ford adlı bir kadın, 1980’li yıllarda bir okul partisi sırasında Kavanaugh’nun kendisine cinsel saldırı teşebbüsünde bulunduğunu iddia etmişti. Kavanaugh ve onu cinsel istismarla suçlayan kadın gelecek hafta Pazartesi günü Senato’da ifade verecek.

Senato’daki bazı Cumhuriyetçiler California’da bir üniversitede öğretim görevlisi olan Christine Blasey Ford’un ortaya attığı iddialara yönelik daha açık ve şeffaf bir inceleme talep etmişti. Cumhuriyetçiler’den gelen baskı sonrasında Senato liderleri Kavanaugh ve Ford’un Senato’da ifade vereceğini açıkladı.

Senato’nun Adalet Komisyonu Başkanı Chuck Grassley daha önce konuyla ilgili basına kapalı bir telekonferansın yeterli olacağını söylemişti ancak Cumhuriyetçi senatör şeffaflık adına ikilinin gelecek hafta Senato komisyonunda ifade vereceğini açıkladı.

Kavanaugh’nun anayasa mahkeme üyeliği için oylama oturumunun Perşembe günü yapılması planlanıyordu. Ancak bu son gelişmeyle birlikte o süreçte gecikme yaşanıyor. Bu nedenle Kavanaugh’nun onay süreci mahkemenin açılacağı 1 Ekim’e kadar tamamlanmayabilir.

Kavanaugh hakkındaki cinsel saldırı teşebbüsü iddialarına ilişkin basına açık bir oturumun yapılacak olması muhafazakar yargıcın onay sürecini raydan çıkarma riskini de taşıyor.

Başkan Trump anayasa mahkemesi yargıçlığına aday gösterdiği Kavanaugh’yu cinsel saldırı iddiaları sonrasında savunmuş, Kavanaugh için “ Muhteşem bir aydın” ifadesini kullanmıştı. Trump Kavanaugh’nun onay sürecinin de hala devam ettiğini, yalnızca biraz gecikme yaşanabileceğini söylemişti.

Senatoda Adalet Komisyonu’nun takviminde bundan sonrasında biraz daha gecikme yaşanırsa, Cumhuriyetçilerin Amerika’da ara seçimin yapılacağı 6 Kasım öncesinde oylama oturumunu yapması tehlikeye girebillir.

Adalet Komisyonu’nda Cumhuriyetçiler 10’a karşı 11 ile, Senato’da da 49’ karşı 51 ile çoğunluğu elinde tutuyor. O nedenle Kavanaugh’nun emekliye ayrılan anayasa mahkemesi yargıcı Anthony Kennedy’nin yerini alabilmesi için Cumhuriyetçilerin fire vermemesi gerekiyor.

Senato’nun Adalet Komisyonu üyelerinden olan ve son dönemde Trump ile sert görüş ayrılıkları yaşayan Cumhuriyetçi senatör Jeff Flake Kavanaugh hakkında cinsel saldırı iddialarını gündeme getiren kadına komisyon oturumunda soruları yanıtlama fırsatının verilmediği taktirde, Kavanuagh için hayır oyunu kullanacağı mesajını vermişti.

Ilımlı isimler olarak bilinen Cumhuriyetçi senatörler Susan Collins ve Lisa Murkowski üzerinde de büyük bir baskı oluşmuş durumda. İki senatör henüz Kavanugh konusundaki tavırlarını net olarak açıklamış değil.

Demokratlarsa Cumhuriyetçilerden gelen adım karşısında Kavanaugh ve onun hakkında iddiaları ortaya atan kadının komisyonda soruları cevaplayacak olmasını yeterli bulmuyor. Demokratlar iddiaların Federal Soruşturma Bürosu FBI tarafından da soruşturulmasını talep ediyor. Adalet Bakanlığı ise Kavanaugh hakkındaki suçlamaların olası bir federal suç teşkil etmediğini açıkladı.

Kavanuagh Pazartesi günü Beyaz Saray’a gitmiş, Trump ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada Kavanaugh ile görüşmediğini belirtmiş, Kavanaugh’nun adaylığını geri çekme teklifinde bulunup bulunmadığı soruları için de “gülünç” ifadesini kullanmıştı.

Şu anda California’da Palo Alto Üniversitesi’nde psikoloji bölümünde öğretim görevlisi olan Christina Ford, Washington Post gazetesine konuşmuş, Kavanaugh’nun Maryland’de bir okul partisi sırasında kendisine cinsel saldırı girişiminde bulunduğunu anlatmıştı. İddiaya göre Ford o dönem 15, Kavanuagh da 17 yaşındaydı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
18 Eylül Amerikan Basınından Özetler18 Eylül Amerikan Basınından Özetler
Pyongyang’da Tarihi ZirvePyongyang’da Tarihi Zirve
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Putin sessizliğini bozdu, düşen uçağın ardından ilk açıklama

Putin sessizliğini bozdu, düşen uçağın ardından ilk açıklama

Benzin ve motorine büyük indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Benzin ve motorine büyük indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı evlilik yıldönümlerini böyle kutladı

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı evlilik yıldönümlerini böyle kutladı

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

İlginizi Çekebilir

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Marmaris'te rezalet! Cinsel ilişkiyi reddeden turisti hastanelik etti!

Marmaris'te rezalet! Cinsel ilişkiyi reddeden turisti hastanelik etti!

İran'dan savaşın seyrini değiştirecek açıklama

İran'dan savaşın seyrini değiştirecek açıklama

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Almanya'da İç İstihbarat Servisi Başkanı Hans-Georg Maassen görevden alındı!

Almanya'da İç İstihbarat Servisi Başkanı Hans-Georg Maassen görevden alındı!

Rusya'dan İsrail'e tehdit: Yaptıklarını yanıtsız bırakmayacağız

Rusya'dan İsrail'e tehdit: Yaptıklarını yanıtsız bırakmayacağız

Putin ile görüşen Netanyahu'dan flaş Rus uçağı açıklaması!

Putin ile görüşen Netanyahu'dan flaş Rus uçağı açıklaması!

Putin resti çekti: Türkiye'nin uçak düşürme olayıyla karıştırmayın

Putin resti çekti: Türkiye'nin uçak düşürme olayıyla karıştırmayın

Milli Savunma Bakanı'ndan İdlib açıklaması

Milli Savunma Bakanı'ndan İdlib açıklaması

Morglar doldu, cesetler konteynerlerde tutuluyor

Morglar doldu, cesetler konteynerlerde tutuluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.