Kavanaugh ve Onu Suçlayan Kadın Senato’da İfade Verecek

Amerika’da Anayasa Mahkemesi yargıçlığı için Başkan Trump tarafından aday gösterilen Brett Kavanaugh ile ilgili tartışma sürüyor. Christine Blasey Ford adlı bir kadın, 1980’li yıllarda bir okul partisi sırasında Kavanaugh’nun kendisine cinsel saldırı teşebbüsünde bulunduğunu iddia etmişti. Kavanaugh ve onu cinsel istismarla suçlayan kadın gelecek hafta Pazartesi günü Senato’da ifade verecek.

Senato’daki bazı Cumhuriyetçiler California’da bir üniversitede öğretim görevlisi olan Christine Blasey Ford’un ortaya attığı iddialara yönelik daha açık ve şeffaf bir inceleme talep etmişti. Cumhuriyetçiler’den gelen baskı sonrasında Senato liderleri Kavanaugh ve Ford’un Senato’da ifade vereceğini açıkladı.

Senato’nun Adalet Komisyonu Başkanı Chuck Grassley daha önce konuyla ilgili basına kapalı bir telekonferansın yeterli olacağını söylemişti ancak Cumhuriyetçi senatör şeffaflık adına ikilinin gelecek hafta Senato komisyonunda ifade vereceğini açıkladı.

Kavanaugh’nun anayasa mahkeme üyeliği için oylama oturumunun Perşembe günü yapılması planlanıyordu. Ancak bu son gelişmeyle birlikte o süreçte gecikme yaşanıyor. Bu nedenle Kavanaugh’nun onay süreci mahkemenin açılacağı 1 Ekim’e kadar tamamlanmayabilir.