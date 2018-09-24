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Kavanaugh’a İkinci Suçlama

24.09.2018 15:37 | Son Güncelleme

The New Yorker dergisi Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday Brett Kavanaugh’la ilgili ikinci bir cinsel istismar suçlamasını gündeme getirdi

Kavanaugh’a İkinci Suçlama

The New Yorker dergisi Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday Brett Kavanaugh’la ilgili ikinci bir cinsel istismar suçlamasını gündeme getirdi.

Dergi, 1983-1984 akademik yılında gerçekleştiği belirtilen olayı iki senatörün araştırdığını belirtti.

Derginin haberine göre olay Kavanaugh’un Yale Üniversitesi’nde eğitim aldığı bir dönemde gerçekleşti.

Habere göre suçlamayı yönelten ve şu anda 53 yaşında olan Deborah Ramirez olay sırasında içkili olduğunu ve bazı boşluklar olduğunu kabul etti. Ancak Ramirez, dergiye yaptığı açıklamada bir avukatla konuşmasının ardından kendine güven geldiğini belirtti.

The New Yorker, Kavanaugh’a yöneltilen ikinci suçlamayla ilgili bir görgü tanığı bulamadığını kaydediyor.

İkinci suçlama, Kavanaugh’a ilk suçlamayı yönelten Christine Blasey Ford’un Senato’da ifade vermeyi kabul etmesinin hemen ardından geldi.

Kavanaugh yayınladığı mesajda ikinci suçlamayı da reddetti.

Beyaz Saray’dan da Kavanaugh’a destek açıklaması yayınlandı.

Kavanaugh’un Yale’den bazı sınıf arkadaşları onun asla böyle bir şey yapmayacağını belirttiler. Ancak Ramirez’in de bazı sınıf arkadaşları Ramirez’in dürüstlüğüne dikkat çektiler ve Kavanaugh’u sık sık içkili hatırladıklarını belirttiler.

Kavanaugh'a yönelik ilk suçlamayı gündeme getiren Ford'un ise Perşembe günü Senato Adalet Komisyonu'nda ifade vermesi bekleniyor.

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