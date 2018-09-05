Kavanaugh’dan Yargı Bağımsızlığı Vurgusu

Başkan Donald Trump’ın Anayasa Mahkemesi yargıçlığına aday gösterdiği Brett Kavanaugh’un Senato’daki onay süreci oturumları ikinci gününde de devam etti. Senato Adalet Komisyonu’nda yapılan oturumda Kavanaugh, yargının bağımsızlığının önemine defalarca vurgu yaptı. Özellikle Başkan Trump’ın mahkemedeki “adamı” olacağı yönünde endişeler taşıyan Demokrat senatörlerin sıkıştırıcı sorularına maruz talan Kavanaugh, Trump’ın mahkemeye çağrılıp çağrılamayacağı ya da kendisini affedip affedemeyeceği konularında yorum yapmayı reddetti. Komisyonun başkanı Cumhuriyetçi Chuck Grassley’nin, kendisini aday gösteren başkandan bağımsız olup olmayacağı sorusunu Kavanaugh, “Hiç kimse hukukun üstünde değildir” diye yanıtladı. Ancak daha sonra Demokrat senatör Dianne Feinstein, “bir Amerikan başkanı ifade vermeye çağrılabilir mi?”sorusunu yöneltti. Kavanaugh soruyu yanıtlarken, “Varsayıma dayanan bu soruda size bir yanıt veremem” ifadesini kullandı. Anayasa Mahkemesi bugüne kadar bu soruya bir yanıt vermedi ve Kavanaugh’nun oturumunda da en öne çıkan konular arasında bu soru yer alıyor. Trump’ın Rusya soruşturmasında özel savcı Robert Mueller tarafından ifade vermeye çağrılması ihtimali bulunuyor.

Kavanaugh ayrıca, bir başkanın kendisini affedebilmesi imkanı konusunda ne düşündüğünü açıklamadı. Demokrat senatör Patrick Leahy’nin bu konudaki sorusuna da Kavanaugh, “Bu türden varsayımsal soruları yanıtlamayacağım” dedi. Oturumun ikinci günü de ilk günde olduğu yine protestolarla başladı. Kavanaugh aleyhinde sloganlar atan 10’nun üzerinde protestocu görevlilerce salonun dışına çıkarıldı. Özellikle Demokratlar, muhazakafar eğilimli Kavanaugh’un kürtaj, silah edinme ve diğer konularda mahkemeyi sağ cepheye kaydırması ve Trump’ın 2016 seçim kampanyasıyla ilgili özel savcı Mueller’in soruşturmasından kaynaklanan konularda Trump’tan yana tavır almasından endişe ediyor. Oturumda bu endişelerin bir kısmına yanıt veren Kavanaugh, “bir yargıcı iyi yapan ilk unsurun bağımsız olması, siyasi ya da kamuoyu baskısından etkilenmemesi” olduğunun altını çizdi. Anayasa Mahkemesi’nin 1973 tarihli, kürtaj hakkını tanıyan kararı dahil önemli konulardaki geçmişteki kararlarıyla ilgili sorular üzerine Kavanaugh, “Emsal kararlara saygı önemlidir. Emsal kararların kökü Anayasa’nın da kendisinin içindedir” dedi.