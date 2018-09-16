Kavanaugh’u Suçlayan Kadın Washington Post’a Konuştu

Anayasa Mahkemesi üyesi adayı Brett Kavanaugh’u ismini vermeden cinsel istismarla suçlayan kadın Washington Post gazetesine konuşarak hem kimliğini açıklamış oldu hem de suçlamasıyla ilgili ayrıntıları paylaştı.

Gazeteye konuşan Christine Blasey Ford Maryland’de lise öğrencisiyken içkili Kavanaugh’un kendisini yatağa ittiğini, ellediğini ve kıyafetlerini çıkarmaya çalıştığını söyledi.

Kavanaugh geçen hafta suçlamaları reddetmişti.

Şimdi 51 yaşında ve California’da araştırmacı psikolog olan Ford, Temmuz ayında konuyla ilgili mektubu Demokrat Kongre üyesi Anna Eshoo’ya gönderdiğini fakat olayın gizli kalmasını istediğini aktardı.

Mektubun varlığı ve bazı ayrıntılar son günlerde kamuoyuna yansımış durumda.

Senato Adalet Komisyonu Kavanaugh’la ilgili oturumunu tamamladı ve bu hafta adaylaığını oylaması bekleniyor.

Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell 1 Ekim’den önce Kavanaugh hakkında Senato’da oylama yapılmasını istiyor.

“Senato süreci bekletilsin”

Adalet Komisyonu’nun kıdemli Demokrat üyesi Senatör Dianne Feinstein Ford’un hikayesini paylaşmasını desteklediğini ve konuyla ilgili araştırma yapmanın Federal Soruşturma Bürosu FBI’ın elinde olduğunu kaydetti.

Feinstein, bunun Kavanaugh’un adaylığının ilerlemesinden önce olması gerektiğini belirtti ve adaylık sürecinin bekletilmesi gerektiğini kaydetti.

