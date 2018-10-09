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Kavanaugh’un adaylığına Senato’dan ilk onay çıktı

09.10.2018 03:17 | Son Güncelleme

ABD Senatosu, cinsel saldırı iddiaları nedeniyle Yüksek Mahkeme üyeliğine adaylığı tartışma yaratan yargıç Brett Kavanaugh’un önündeki ilk engeli kaldırdı.

Kavanaugh’un adaylığına Senato’dan ilk onay çıktı

Kavanaugh’un adaylığı için nihai oylama yapılacak.ABD Senatosu, Yüksek Mahkeme üyeliğine adaylığı tartışma yaratan yargıç Brett Kavanaugh hakkında nihai oylama yapılmasına yeşil ışık yaktı. Senato'da Cuma günü yapılan ön oylamada, 49’a karşı 51 oyla Kavanaugh’un Yüksek Mahkeme adaylığının oylamaya sunulması kabul edildi. ABD Başkanı Donald Trump tarafından aday gösterilen Kavanaugh'un gençliğinde cinsel saldırıda bulunduğu yönündeki iddialar adaylığı konusunda tartışmalara yol açıyor.

Bazı Cumhuriyetçi senatörler de Kavanaugh’un adaylığına kuşkuyla yaklaşıyor. Cuma günü yapılan oylamada Cumhuriyetçi Senatör Lisa Murkowski; Kavanaugh'un aleyhinde, buna karşılık Demokratlardan Joe Manchin, 53 yaşındaki yargıcın lehinde oy kullandı. Cumhuriyetçilerden Susan Collins ve Jeff Flake’in ise son ana kadar nasıl oy kullanacağı belirsizliğini korumuştu. Ancak iki senatör de Kavanaugh'dan yana oy kullandı.

Senato'da 51 üyesi bulunan Cumhuriyetçiler, Demokratlara karşı kıl payı farkla çoğunluğu elinde bulunduruyor. Bu nedenle Kavanaugh'un adaylığı konusunda Cumartesi günü yapılması planlanan nihai oylamada bütün Cumhuriyetçi senatörlerin Kavanaugh lehinde oy kullanması önem taşıyor. Cumhuriyetçi Murkowski, nihai oylamada da Kavanaugh’a karşı oy kullanacağını söyledi. Aynı partiden Jeff Flake ise Kavanaugh’nun adaylığını destekleyeceğini duyurdu. Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins de Cumartesi günü yapılması planlanan oylamada Kavanaugh lehine oy kullanacağını açıkladı.

Seçilirse hayatı boyunca görevde kalacak

Kavanaugh, adaylığının onaylanması hâlinde Yüksek Mahkeme üyeliğine atanacak ve hayatı boyunca bu görevi sürdürecek. Bu durumda toplumsal hayata ilişkin önemli kararlar alan Yüksek Mahkeme'de muhafazakâr yargıçlar çoğunluğu oluşturacak.

Kavanaugh’un gençlik yıllarında en az üç kadına yönelik cinsel saldırıda ve tacizde bulunduğu iddia ediliyor. Ancak Kavanaugh, hakkındaki bu iddiaları kesinlikle reddediyor. Cumhuriyetçiler, iddiaları soruşturan FBI’ın hazırladığı rapor ile Kavanaugh’un aklandığını savunuyor. Buna karşılık Demokratlar, yapılan soruşturmayı “tamamlanmamış” ve “sınırlı”olduğu gerekçesiyle yetersiz buluyor.

Cumhuriyetçiler, 6 Kasım'da yapılacak Kongre seçimleri öncesinde Kavanaugh'un Yüksek Mahkeme üyeliğine seçilmesini istiyor. Seçimler sonrasında Senato'da çoğunluğu kaybetmeleri hâlinde, Kavanaugh'un bu göreve atanmasının mümkün olamayacağı tahmin ediliyor.

300’ü aşkın gözaltı

Kavanaugh’un adaylığı kamuoyunda da tepki topluyor. Başkent Washington’da Perşembe günü feminist gruplar ve vatandaş hakları savunucuları tarafından düzenlenen protesto gösterisine binlerce kişi katıldı. Gösteride, 300’den fazla kişi gözaltına alındı. Senato binası önünde Cuma günü de protesto gösterisi düzenlendi.

AFP,dpa/JD,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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