Kavanaugh’un Onay Süreci Tehlikede mi?

Aralarında Cumhuriyetçilerin de olduğu bazı senatörler Anayasa Mahkemesi üyesi adayı Brett Kavanaugh’un Senato’daki onay sürecinin ertelenmesi yönünde çağrı yapıyor.

Bu çağrı California’da Palo Alto Üniversitesi’nde Profesör Christine Blasey Ford’un suçlamalarının Washington Post’ta yer almasından sonra geldi.

Avukatı da Ford’un Kongre önünde konuyla ilgili ifade vermek istediğini kaydetti.

Ford, Washington Post’a yaptığı açıklamada Kavanaugh’un kendisini yanlışlıkla öldürmesinden korktuğunu kaydetti.

Ford, olayın Maryland’de 1980’lerde bir parti sırasında Kavanaugh ve kendisinin lisedeyken olduğunu belirtti.

Ford, Kavanaugh ve bir arkadaşının kendisini yatak oadasında sıkıştırdığını, yatağa attığını ve kıyafetlerini çıkarmaya çalıştığını söyledi. Ford, Kavanaugh ve arkadaşının içkili olduğunu da vurguladı.

Kavanaugh suçlamaları reddediyor.

Senato Adalet Komisyonu’nun Kavanaugh’un adaylığını Perşembe günü onaylaması bekleniyordu ancak son gelişmeler bu tarihi değiştirebilir.

Senato Adalet Komisyonu üyelerinden Cumhuriyetçi Senatör Linsdsey Graham, açıklamayla ilgili endişeleri paylaştığını, Ford’un üyelerle doğrudan konuşma isteğini memnuniyetle karşılayacağını belirtti.