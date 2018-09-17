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Kavanaugh’un Onay Süreci Tehlikede mi?

17.09.2018 16:50 | Son Güncelleme

Aralarında Cumhuriyetçilerin de olduğu bazı senatörler Anayasa Mahkemesi üyesi adayı Brett Kavanaugh’un Senato’daki onay sürecinin ertelenmesi yönünde çağrı yapıyor

Kavanaugh’un Onay Süreci Tehlikede mi?

Aralarında Cumhuriyetçilerin de olduğu bazı senatörler Anayasa Mahkemesi üyesi adayı Brett Kavanaugh’un Senato’daki onay sürecinin ertelenmesi yönünde çağrı yapıyor.

Bu çağrı California’da Palo Alto Üniversitesi’nde Profesör Christine Blasey Ford’un suçlamalarının Washington Post’ta yer almasından sonra geldi.

Avukatı da Ford’un Kongre önünde konuyla ilgili ifade vermek istediğini kaydetti.

Ford, Washington Post’a yaptığı açıklamada Kavanaugh’un kendisini yanlışlıkla öldürmesinden korktuğunu kaydetti.

Ford, olayın Maryland’de 1980’lerde bir parti sırasında Kavanaugh ve kendisinin lisedeyken olduğunu belirtti.

Ford, Kavanaugh ve bir arkadaşının kendisini yatak oadasında sıkıştırdığını, yatağa attığını ve kıyafetlerini çıkarmaya çalıştığını söyledi. Ford, Kavanaugh ve arkadaşının içkili olduğunu da vurguladı.

Kavanaugh suçlamaları reddediyor.

Senato Adalet Komisyonu’nun Kavanaugh’un adaylığını Perşembe günü onaylaması bekleniyordu ancak son gelişmeler bu tarihi değiştirebilir.

Senato Adalet Komisyonu üyelerinden Cumhuriyetçi Senatör Linsdsey Graham, açıklamayla ilgili endişeleri paylaştığını, Ford’un üyelerle doğrudan konuşma isteğini memnuniyetle karşılayacağını belirtti.

Cumhuriyetçi Senatör Jeff Flake de Ford’u dinlemeden Kavanaugh’u onaylamayacağını söyledi.

Bir başka Cumhuriyetçi Senatör Lisa Murkowski de CNN’e yaptığı açıklamada komisyonun oylamayı ertelemeyi değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Adalet Komisyonu’ndaki en kıdemli Demokrat üye Senatör Dianne Feinstein da oylamanın ertelenmesi çağrısı yaptı.

Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer de Ford’un suçlamaları araştırılırken onay sürecinin ertelenmesi çağrısı yaptı.

Beyaz Saray danışmanı Kellyanne Conway de Ford’u kastederek, “Bu kadın aşağılanmamalı ve görmezden gelinmemeli” dedi. Fox News’a konuşan Conway, “Bu kadın dinlenecek” ifadesini kullandı.

53 yaşındaki Kavanaugh’u Başkan Donald Trump Temmuz ayında Yargıç Anthony Kennedy’nin istifa kararı almasının ardından Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday göstermişti.

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