Kavanaugh’yu Suçlayan Ford FBI Soruşturması Talep Ediyor

Amerika Başkanı Donald Trump’ın Anayasa Mahkemesi yargıçlığı için aday gösterdiği Brett Kavanuagh hakkında bir kadına yönelik cinsel saldırı iddiaları onay sürecini geciktirmeye devam ediyor. Kavanaugh’yu 36 yıl önce katıldıkları bir partide kendisine cinsel saldırı teşebbüsünde bulunmakla suçlayan Christine Blasey Ford’un önümüzdeki hafta Senato’da Kavanaugh ile birlikte ifade vermesi bekleniyordu. Ancak Ford önce iddialarının FBI tarafından soruşturulmasını istiyor. California’da bir üniversitede öğretim görevlisi olan Christine Blasey Ford Kavanaugh’yu Maryland’de 1982 yılında katıldıkları bir partide içkiliyken kendisine saldırmak ve kıyafetlerini çıkarmaya çalışmakla suçlamıştı. Kavanaugh ise iddiaları reddetmişti. Senato’nun Adalet Komisyonu da konuyla ilgili bir oturum düzenlenmesi çağrısında bulunmuş hatta Ford ve Kavanaugh’nun ifade vermesi planlanmıştı. Ford’un avukatları Komisyon Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Chuch Grassley’e gönderdikleri mektupta Ford’un iddiaların önce FBI tarafından soruşturulmasını istediğini yazdı.

Ford’un avukatları yetkililer tarafından yürütülecek kapsamlı bir soruşturmanın konuyla ilgili önemli veriler ve tanıkların partiler üstü bir şekilde değerlendirilmesini ve komisyonun da oturum düzenleyip belirli bir karara varmadan önce tam olarak bilgi sahibi olmasını sağlayacağını vurguladı. Senatör Grassley ise Ford’un ifade vereceği oturumu geciktirmek için bir sebep olmadığını, Pazartesi günü yapılacak oturum için davetin de hala geçerli olduğunu söyledi. Grassley yaptığı yazılı açıklamada “Ford’un vereceği ifade konuyla ilgili kişisel bilgisini ve yaşanan olaya ilişkin hafızasını yansıtacak. FBI ya da iddiaları soruşturacak başka bir kurumun Dr. Ford’un komisyona vereceği ifade üzerinde bir etkisi olmayacak. O nedenle oturumu geciktirmek için bir sebep yok” ifadelerini kullandı. Brett Kavanaugh’nun adaylığına başından bu yana karşı çıkan Demokratlar da FBI soruşturması talep ediyor. Başkan Trump ve Cumhuriyetçi senatörler FBI’ın devreye girmesine gerek olmadığı görüşünü savunmuştu.

Oturum gerçekleşirse, Senato tarafından onaylandığında Anayasa Mahkemesi’nde ağırlığı muhafazakar yargıçlardan yana kaydıracak olan Brett Kavanaugh için kritik bir an olacak. Senato çok az bir farkla da olsa Cumhuriyetçilerin kontrolünde. O nedenle parti içinde bu konuda verilecek herhangi bir fire Kavanaugh’nun onay sürecini raydan çıkarabilir. Adalet Komisyonu üyelerinden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham Christine Ford ifade verse de vermese de önümüzdeki hafta Kavanaugh için oylama yapılacağını söyledi. Komisyonda oylamanın yapılması Kavanaugh’nun adaylığının Senato gündemine taşınmasının önünü açacak. Adalet Bakanlığı’ndan da konuyla ilgili açıklama geldi. Bakanlık temsilcisi tarafından yapılan yazılı açıklamada protokol gereği FBI’ın iddialarla ilgili bilgileri Beyaz Saray’a ilettiği, bu gibi durumlarda FBI’ın rolünün karar vericiler için gereken bilgiyi sağlamak olduğu belirtildi. Trump adayının arkasında Amerika Başkanı Trump Kavanaugh’yu güçlü bir dille savunmuş, “Bunları yaşadığı için onun adına çok üzülüyorum. Bunu hak edecek bir adam değil” sözleriyle Kavanaugh’nun arkasında durmuştu. Trump “Umarım (iddiaları gündeme getiren) kadın çıkıp iddialarını Amerikan Senatosu’nun temsilcileri önünde anlatır” ifadelerini kullanmıştı. Trump ayrıca, Demokratları bu iddiaları daha önce gündeme getirmemekle suçladı.