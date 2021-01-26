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Kavanozlardan uyuşturucu çıktı

26.01.2021 12:28 | Son Güncelleme:
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Kavanozlardan uyuşturucu çıktı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir evde yapılan aramada cam kavanozlardan uyuşturucu çıktı.Edinilen bilgiye göre, İskenderun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Büro Amirliği ekipleri koordineli bir şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik istihbari çalışmada, R.B.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir evde yapılan aramada cam kavanozlardan uyuşturucu çıktı.
Edinilen bilgiye göre, İskenderun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Büro Amirliği ekipleri koordineli bir şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik istihbari çalışmada, R.B. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Aramada, 5 cam kavanoz içerisinde 300 gram esrar, 300 mg ibareli 23 adet uyuşturucu, 3 adet captagon, 2 adet ibaresiz hap, 3 gram metamfetamin, 1 adet tabanca, 50 adet 9.19 mm fişek, uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 5 bin 555 lira para, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.
R.B. isimli şüphelisi hakkında yasal adli işlem başlatıldı.

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