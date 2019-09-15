Kavanugh’la İlgili Yeni Suçlamaya Trump’tan Sert Tepki

Amerika Başkanı Donald Trump Anayasa Mahkemesi Yargıcı Brett Kavanaugh sert bir şekilde savunarak Kavanaugh’un söz konusu suçlmayla ilgili hukuki süreç başlatması çağrısı yaptı.

Trump bununla da yetinmedi Adalet Bakanlığı’ndan sürece müdahil olmasını ve Kavanaugh’u ‘kurtarmasını’ istedi.

Trump, medyayı da eleştirdi ve “Radikal Solcu Demokratlar” ifadesini kullandı.

Kavanaugh’la ilgili iddialar New York Times gazetesinde yer almıştı.

Gazetenin haberine göre Kavanaugh, bir parti sırasında bir kıza karşı cinsel içerikli bir harekette bulundu.

Kavanaugh’un Anayasa Mahkemesi üyeliğine adaylık sürecinde de iki kadın Kavanaugh’u kendilerine karşı cinsel içerikli hareketlerde bulunmakla suçlamıştı.

Yeni suçlama Washington’da kar amacı taşımayan bir şirket yöneten Max Stier’den geldi.

New York Times’ın haberine göre Stier’in endişeleri 2018’de Kavanaugh’un adaylık sürecinde Federal Soruşturma Bürosu FBI’a bildirildi ancak soruşturulmadı.

Stier olayla ilgili kamuoyuna açıkça konuşmadı ancak anlattıkları iki yetkili tarafından kanıtlarla desteklendi.