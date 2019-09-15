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Kavanugh’la İlgili Yeni Suçlamaya Trump’tan Sert Tepki

15.09.2019 22:38 | Son Güncelleme

Amerika Başkanı Donald Trump Anayasa Mahkemesi Yargıcı Brett Kavanaugh sert bir şekilde savunarak Kavanaugh’un söz konusu suçlmayla ilgili hukuki süreç başlatması çağrısı yaptı

Kavanugh’la İlgili Yeni Suçlamaya Trump’tan Sert Tepki

Amerika Başkanı Donald Trump Anayasa Mahkemesi Yargıcı Brett Kavanaugh sert bir şekilde savunarak Kavanaugh’un söz konusu suçlmayla ilgili hukuki süreç başlatması çağrısı yaptı.

Trump bununla da yetinmedi Adalet Bakanlığı’ndan sürece müdahil olmasını ve Kavanaugh’u ‘kurtarmasını’ istedi.

Trump, medyayı da eleştirdi ve “Radikal Solcu Demokratlar” ifadesini kullandı.

Kavanaugh’la ilgili iddialar New York Times gazetesinde yer almıştı.

Gazetenin haberine göre Kavanaugh, bir parti sırasında bir kıza karşı cinsel içerikli bir harekette bulundu.

Kavanaugh’un Anayasa Mahkemesi üyeliğine adaylık sürecinde de iki kadın Kavanaugh’u kendilerine karşı cinsel içerikli hareketlerde bulunmakla suçlamıştı.

Yeni suçlama Washington’da kar amacı taşımayan bir şirket yöneten Max Stier’den geldi.

New York Times’ın haberine göre Stier’in endişeleri 2018’de Kavanaugh’un adaylık sürecinde Federal Soruşturma Bürosu FBI’a bildirildi ancak soruşturulmadı.

Stier olayla ilgili kamuoyuna açıkça konuşmadı ancak anlattıkları iki yetkili tarafından kanıtlarla desteklendi.

Christine Blasey Ford Senato Adalet Komisyonu’nda Kavanaugh’un 1980’de kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlatan bir konuşma yapmıştı.

Kavanaugh’la ilgili son suçlama ise New York Times muhabirlerinin 10 aylık bir araştırmasının sonucunda geldi.

Muhabirler Robin Pogrebin ve Kate Kelly bu suçlamaya yayınlayacakları kitaplarında da yer veriyor.

Demokratlar Kavanaugh’un soruşturulmasını istiyor.

Demokrat Başkan aday adaylarından Julian Castro, Kavanaugh’un Anayasa Mahkemesi’ne seçilmesinin utanç verici olduğunu belirtti.

Bir diğer Demokrat Başkan aday adayı Amy Klobouchar da gelişmeleri utanç verici olarak nitelerken, Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz Kavanaugh’u savundu ve iddiaların 30 yıl öncesine ait olduğunu kaydetti.

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