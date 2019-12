Kavas: "Türkiye ’sorumluluk’ hedefiyle Afrika’da"

"Daha fazla birliktelik olmalı"

İngiliz Neville Chittick adlı bir araştırmacının Afrika’nın bir ucunda unutulan tarihi ticaret şehri Kilve’ye ömrünü tahsis edip iki devasa cilt halinde Kilwa An Islamic Trading City on The East African Coast adlı eserini yayınladığını ve günümüzde Çin, Rusya ve birçok Avrupa ülkesinin Afrika’daki etkisinin giderek artırdığını da dikkat çeken Kavas, Türkiye’nin çok köklü bağları bulunan Afrika ile akademik ve eğitim alanında daha fazla birlikteliğinin ve çalışmalarının olması gerektiğini vurguladı.

Program Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın’ın, eski Büyükelçi Prof. Dr. Ahmet Kavas’a, günün anısına hediye takdim etmesi ile sona erdi.