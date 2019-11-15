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Kavga anı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 16:20 | Son Güncelleme

BURSA'da yaşayan Özgür A. (32), husumetlisi Zekeriya K.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'da yaşayan Özgür A. (32), husumetlisi Zekeriya K. (35) tarafından dövülerek, hastanelik edildi. Kavga anı, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Olay, İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Özgür A. ve aralarında husumet bulunan Zekeriya K., sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Zekeriya K., yanında bulunan masatla, Özgür A.'ya saldırdı. Kavga, çevredeki esnafın araya girmesiyle sonlandı. Yaralanan Özgür A., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kavga anı, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekipleri, olayın ardından kayıplara karışan Zekeriya K.'yi yakalamak için soruşturma başlattı.

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