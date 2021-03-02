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Kavga anında korkuluklar kırılınca 5. kattan yere çakıldılar: 5 ölü, 3 yaralı

02.03.2021 23:09 | Son Güncelleme:
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Güney Amerika ülkesi Bolivya’da bir üniversitede çıkan kavga sonucu demir korkulukların kırılması ile 5’inci kattan düşen 5 öğrenci hayatını kaybetti, 3 öğrenci yaralandı.Güney Amerika ülkesi Bolivya’nın El Alto kentinde bulunan El Alto Devlet Üniversitesi’nde (UPEA) çıkan kavga sonucu birçok öğrenci hayatını kaybetti.

Güney Amerika ülkesi Bolivya’da bir üniversitede çıkan kavga sonucu demir korkulukların kırılması ile 5’inci kattan düşen 5 öğrenci hayatını kaybetti, 3 öğrenci yaralandı.
Güney Amerika ülkesi Bolivya’nın El Alto kentinde bulunan El Alto Devlet Üniversitesi’nde (UPEA) çıkan kavga sonucu birçok öğrenci hayatını kaybetti. Yerel basında yer alan haberlerde, üniversitede öğrenci meclisi toplantısının ardından rakip görüşten öğrenciler arasında kavga çıktığı aktarıldı. Üniversitenin 5’inci katında çıkan kavga sırasında demir korkulukların kırılması ile birçok öğrenci 5’inci katta aşağı düştü. Aşağı düşen 5 öğrenci hayatını kaybederken, 3 öğrenci ise yaralandı. Öğrencilerin 5’inci kattan düştüğü anlar ise diğer öğrenciler tarafından saniye saniye kaydedildi.
Hükümet Bakanı Eduardo del Castillo sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, UPEA’nın yaşanan olayın ardından 5 ölü, 3 yaralı rapor ettiğini bildirdi. El Alto Belediye Başkanlığında düzenlenen kutlama törenine katılan Devlet Başkanı Luis Arce ise yaptığı açıklamada, “El Alto halkına ve acı çeken ailelere en içten taziyelerimi sunuyorum. Gerçeklerin derhal açıklanmasını bekliyoruz" dedi.
UPEA’nın halkla ilişkiler ofisi tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili iç soruşturma başlatıldığı duyuruldu. UPEA’da çoğu kırsal kesimden olmak üzere yaklaşık 100 bin öğrenci eğitim görüyor.

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