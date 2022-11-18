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  4. Kavga büyüdü, silahlar çekildi! 1 ölü, 2 yaralı

Kavga büyüdü, silahlar çekildi! 1 ölü, 2 yaralı

18.11.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane’de gece saatlerinde 3 kişi arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayın büyümesi sonrası 20 yaşındaki bir genç vurularak hayatını kaybetti. Diğer 2 şahıs ağır şekilde yaralandı.

Kavga büyüdü, silahlar çekildi! 1 ölü, 2 yaralı

Kağıthane Talatpaşa Mahallesi’nde önceki gün saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, gece saatlerinde Nusret Taşçar (20) ve diğer iki şahıs arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

KAVGA BÜYÜDÜ, SİLAHLAR ÇEKİLDİ

Büyüyen tartışma bir anda kavgaya dönüşünce, taraflar birbirlerine silahla ateş açmaya başladı. Kısa süreli çatışma sonucunda 3 şahıs vücutlarına isabet eden kurşunlarla ağır şekilde yaralandı. Kavganın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı 3 genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından tedavi edilmeleri için çevre hastanelere götürdü.

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1 ÖLÜ, 2 YARALI

Nusret Taşçar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer ağır yaralı iki şahsın ise, hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekiplerinin olayın neden çıktığı ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.

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Kağıthane silahlı kavga

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