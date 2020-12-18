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Kavga eden 11 kişiye kısıtlamayı ihlalden 900’er lira ceza

18.12.2020 00:58 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ta sokağa çıkma kısıtlamasında kavga eden 11 kişiye kısıtlamayı ihlalden 900’er lira cezai işlem uygulandı.Edinilen bilgiye göre kavga, Dulkadiroğlu İlçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde yaşandı.

Kahramanmaraş’ta sokağa çıkma kısıtlamasında kavga eden 11 kişiye kısıtlamayı ihlalden 900’er lira cezai işlem uygulandı.
Edinilen bilgiye göre kavga, Dulkadiroğlu İlçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde yaşandı. Körkurt ve Güzel aileleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgaya aile yakınlarının da karışması sonrasında, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik önlemleri arasında müdahale edilen kavga büyümeden önlendi.
Kavgaya karışan 11 kişi yakalanarak emniyete götürüldü. Şahıslara burada sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 900’er lira cezai işlem tatbik edildi.

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