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  4. Kavga eden iki grup, olaya müdahale eden polis ve bekçilere saldırdı

Kavga eden iki grup, olaya müdahale eden polis ve bekçilere saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 02:59 | Son Güncelleme

Bolu’da, cadde üzerinde kavga eden kalabalık 2 grubun olaya müdahale eden polis ve bekçilere yumruk ve bıçakla saldırması sonucu 2 polis ve 3 bekçi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavgaya karışan 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İzzet Baysal Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi taraflar yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldırdı. Caddedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve bekçiler sevk edildi.

Bekçi ve polis ekiplerinin kavgayı ayırmak için müdahale ettiği olayda, kavga eden gruplar olay yerine gelen ekiplere bıçak ve yumrukla saldırdı.

Ekiplerin talebi üzerine olay yerine çok sayıda takviye ekip gönderildi.

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6 YARALI

Güçlükle sonlandırılan kavgada taraflardan 1 kişi ile, 2 polis ve 3 bekçi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne götürüldü.

8 GÖZALTI

Olayla ilgili gözaltına alınan 8 kişi, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. (İHA)

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