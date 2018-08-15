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Kavga eden kedilerle oynayan karga sosyal medyada ilgiyle izlendi

İLGİNÇ HABERLER  | 15.08.2018 12:08 | Son Güncelleme

Kavga eden kedilerle oynayıp onların dikkatini dağıtmaya çalışan karga sosyal medyada ilgiyle izlendi.

Belarus'un Salihorsk şehrinde bulunan bir sokak ortasında amatör kameraya kaydedilen görüntü izleyenleri güldürdü. İki kedi kavga ederken orada bulunan karga adeta kedilerle oynadı. Bir o kediye bir bu kediye dadanan karga, kavga eden kedilerin dikkatini dağıtmak için her şeyi yaptı. İşte o görüntü.

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Anahtar Kelimeler:
kedi kavga karga belarus

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