Kavga eden kedilerle oynayan karga sosyal medyada ilgiyle izlendi

Belarus'un Salihorsk şehrinde bulunan bir sokak ortasında amatör kameraya kaydedilen görüntü izleyenleri güldürdü. İki kedi kavga ederken orada bulunan karga adeta kedilerle oynadı. Bir o kediye bir bu kediye dadanan karga, kavga eden kedilerin dikkatini dağıtmak için her şeyi yaptı. İşte o görüntü.

