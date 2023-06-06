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Kavga edenleri ayırmak isterken canından oluyordu!

06.06.2023 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de kavga edenleri ayırmak isterken silahla vurularak yaralanan kişi, tedavi altına alındı.

Kavga edenleri ayırmak isterken canından oluyordu!

Alınan bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Fuzuli Caddesi'nde H.M. ile B.T, henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga etmeye başladı.

Kavgayı gören mahalle esnafı Y.Ö. ise kavga eden H.M. ile B.T'yi ayırmak istedi. Bu sırada B.T, belinde taşıdığı tabancayla rasgele ateş açtı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sırtına isabet eden kurşunla yaralanan Y.Ö. ile darbedilen H.M, hastanede tedavi altına alındı.

Olay yerinde yaya olarak kaçan B.T. ise saklandığı adreste gözaltına alındı. (AA)

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Kayseri kavga

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