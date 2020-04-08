HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kavga ederken yakınlaşan 6 kişiye sosyal mesafe cezası!

Kavga ederken yakınlaşan 6 kişiye sosyal mesafe cezası!

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2020 17:42 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Patnos ilçesinde kavga eden 6 kişi sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 18 bin 900 liralık para cezasına çarptırıldı.

Kavga ederken yakınlaşan 6 kişiye sosyal mesafe cezası!

İlçeye bağlı Gökoğlu köyünde 6 Nisan günü saat 09.30 sıralarında iki grup arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden kavga çıktı. Akraba olan K.D. (46), H.D. (60), İ.D. (41), P.D. (32), R.D. (20) ve S.D. (18) İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilere 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet ve sosyal mesafeye uyma emrine muhalefet ettikleri gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 18 bin 900 TL idari para cezası uygulandı. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Makineye koymadan önce sakın yıkamayın Makineye koymadan önce sakın yıkamayın
Koronavirüs hastası genci özel ekipler böyle defnettiKoronavirüs hastası genci özel ekipler böyle defnetti
Beckham’ın kızıyla paylaştığı fotoğraf olay yarattıBeckham’ın kızıyla paylaştığı fotoğraf olay yarattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı ceza para cezası

En Çok Okunan Haberler

Kocaeli'de korkunç kaza! Yıkıldılar...

Kocaeli'de korkunç kaza! Yıkıldılar...

Otostop çekerken polise yakalanan kızdan pişkin sözler

Otostop çekerken polise yakalanan kızdan pişkin sözler

Demet Akalın ağzını bozdu! 'G.t bacak...'

Demet Akalın ağzını bozdu! 'G.t bacak...'

Müjde Ar kötü haberi verdi!

Müjde Ar kötü haberi verdi!

Tek kullanımlık hijyen malzeme atıklarıyla ilgili genelge

Tek kullanımlık hijyen malzeme atıklarıyla ilgili genelge

Yaz döneminde telafi eğitimi mi yapılacak?

Yaz döneminde telafi eğitimi mi yapılacak?

İlginizi Çekebilir

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

Korkunç olay! Koronavirüs nedeniyle sevgilisi yanına gelemeyince...

Korkunç olay! Koronavirüs nedeniyle sevgilisi yanına gelemeyince...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bu kareler bu sabah çekildi! İşte İstanbul trafiği

Bu kareler bu sabah çekildi! İşte İstanbul trafiği

Dükkanlar kapalı ama... O kentte şaşırtan manzara

Dükkanlar kapalı ama... O kentte şaşırtan manzara

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ziyarette hayatını kaybetti! Ölüm nedeni hayatını kaybettikten sonra ortaya çıktı

Koronavirüs hastası genci özel ekipler böyle defnetti

Kavga eden dilenci kadınları biber gazıyla ayırdılar

Sosyal mesafeyi hiçe sayıp kavgaya tutuştular!

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

Eşyaları hurdaya çevirdiler: Çalsalar bu kadar üzülmezdim

Eşyaları hurdaya çevirdiler: Çalsalar bu kadar üzülmezdim

Koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi

Koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi

Koronavirüs cezasından 1 günle kurtuldu

Kimliğini gösterince kimse bir şey yapamıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.