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Kavga etmeye giden grubun üzerinden cephanelik çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 15:38 | Son Güncelleme

Bursa’da kavga etmek için toplanacakları yönünde ihbar bulunan gruba baskın yapan Yıldırım SÖS ekipleri, şahısların üzerinden çok sayıda silah ve bu silahlara ait fişek ele geçirdi.

Kavga etmeye giden grubun üzerinden cephanelik çıktı

Bursa polisi, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Sıracevizler Mahallesinde 2 grubun kavga edeceği yönünde ihbar gelmesi üzerine harekete geçti. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri kavganın edileceği bölgeye gitti. Burada toplanmaya başlayan gruba baskın yapan ekipler 4 şahsın üzerinde 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait toplam 60 adet fişek ele geçirdi.

4 şahıs hakkında ise gerekli cezai işlemleri uygulayan Yıldırım SÖS ekipleri ele geçirdikleri silahlara da el koydu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kavga

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