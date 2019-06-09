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Kavga ettiği 5 kişinin üzerine araba sürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 13:43 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir kişi, tartıştığı 5 kişinin üzerine araba sürerek yaralanmalarına sebep oldu.Gemlik İstiklal Caddesi’nde meydana gelen olayda, araç kiralama firması sahibi şahıs, kavga ettiği beş kişinin üzerine araba sürdü.

Kavga ettiği 5 kişinin üzerine araba sürdü

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir kişi, tartıştığı 5 kişinin üzerine araba sürerek yaralanmalarına sebep oldu.
Gemlik İstiklal Caddesi’nde meydana gelen olayda, araç kiralama firması sahibi şahıs, kavga ettiği beş kişinin üzerine araba sürdü. Olay anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
İddialara göre, araç kiralama firması sahibi ve kardeşleri ile komşuları arasında tartışma çıktı. Tartışmadan bir süre sonra, zanlı iş yerleri önünde oturan esnafın üzerine aracını sürdü. 5 kişinin yaralandığı kazada, 2 kişinin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.
Olayla alakalı soruşturma başlatılırken, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıyı gözaltına aldı.

Kavga ettiği 5 kişinin üzerine araba sürdü

Kavga ettiği 5 kişinin üzerine araba sürdü

Kavga ettiği 5 kişinin üzerine araba sürdü

Kavga ettiği 5 kişinin üzerine araba sürdü

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