Kavga ettiği ağabeyini süpürge sapıyla yaraladı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nınn İnegöl ilçesinde, aynı apartmanda yaşayan 2 kardeş arasında dolap yüzünden çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Kamuran T. (63), ağabeyi İrfan T.’yi (66) süpürge sapıyla başına vurarak, yaraladı. Gözaltına alınan kardeşten, tedavisinin ardından karakola giden ağabey şikayetçi oldu.

Olay, dün akşam İnegöl'ün Mahmudiye Pehlivan Sokak'ta meydana geldi. Aynı apartmanda yaşayan Kamuran T. ile ağabeyi İrfan T. arasında apartmanın girişine bırakılan dolap nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Kamuran T., ağabeyi İrfan T.’nin başına apartman girişinde bulduğu süpürgenin sapıyla vurdu. Ağabey İrfan T., kanlar içinde kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İrfan T., Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi edildi.

Ağabeyini yaralayan Kamuran T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen ağabey, karakola gidip, kardeşinden şikayetçi oldu. Polis, soruşturma başlattı.

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