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Kavga ettiği arkadaşına otomobille çarpınca tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 18:06 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kavga ettiği arkadaşı E.T.'ye otomobille çarparak ağır yaralanmasına neden olan N.Ç.(40), tutuklandı.

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kavga ettiği arkadaşı E.T.'ye otomobille çarparak ağır yaralanmasına neden olan N.Ç.(40), tutuklandı.
Malkara'nın Çınaraltı Mahallesi'nde oturan N.Ç. ve arkadaşı E.T. arasında, belirlenmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Araya girenler, ikiliyi ayırıp, birbirinden uzaklaştırdı. Bir süre sonra gezmeye çıkan N.Ç., kavga ettiği E.T.'yi yolda yürürken görünce kullandığı otomobilini üzerine sürdü. Otomobilin çarptığı E.T., ağır yaralanırken, N.Ç. kaçtı. E.T., Malkara Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesine alınan E.T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Arkadaşına otomobiliyle çarpan N.Ç. ise Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplere tarafından yakalandı. Jandarmadaki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen N.Ç., 'adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandı.

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