Kavga ettiği arkadaşını şezlongda uyurken bıçakladı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te bir otelde garson M.D. (17) ile Arif Oruç (18) arasında şakalaşmanın ardından kavga çıktı. Taraflar, mesai arkadaşlarının araya girmesiyle ayrıldı. Ancak, M.D., olaydan 4 saat sonra sahile giderek, şezlongda uyuyan Arif Oruç'u bıçakla yaralayıp kaçtı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, dün sabah, İçmeler Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Aynı otelde çalışan Arif Oruç ile M.D., iddiaya göre, saat 03.00 sıralarında el kol hareketleri yaparak şakalaşmaya başladı. Bir süre sonra şakalaşma, tartışmaya dönüştü. Birbirine küfür eden Oruç ve M.D., yumruk ve tekmelerle kavgaya başladı. Araya giren mesai arkadaşları, tarafları ayırarak olay yerinden uzaklaştırdı.
Arif Oruç, mesaisi bitince otelin sahiline giderek şezlonga uzandı. M.D. de olaydan yaklaşık 4 saat sonra sahile giderek, uyuyan Oruç'u bıçaklayıp kaçtı. Arif Oruç'u kanlar içinde bulan çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Oruç, özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Karın boşluğu, sırtı ve vücudunun çeşitli yerlerinden 5 bıçak darbesi alan Arif Oruç'un hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
Polis tarafından yakalanan M.D., ifadesi alındıktan 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edildi. Bıçaklama olayı ise işletmenin güvenlik kameralarına yansıdı.
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