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Kavga ettiği erkek arkadaşını göğsünden bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 13:29 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, M.Ç.

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, M.Ç. (25), bilinmeyen nedenle kavga ettiği erkek arkadaşı Ş.B.'yi göğsünden bıçaklayarak, yaraladı. Hastaneye kaldırılan Ş.B., gözaltına alınan kız arkadaşından şikayetçi olmadığını söyledi.
Olay, dün gece, Erenler'e bağlı Küpçüler Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ç. ve erkek arkadaşı Ş.B., evde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken M.Ç., eline geçirdiği bıçağı erkek arkadaşının göğsüne sapladı. Ş.B., kanlar içinde yere yığılırken, sesleri duyan komşular ise eve geldi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ş.B., sağlık görevlilerince ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, M.Ç. ise gözaltına alındı. Ş.B. ifadesinde, kız arkadaşından şikayetçi olmadığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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