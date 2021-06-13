HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kavga ettiği eşine kızdı, evi ateşe vermeye kalktı

Kavga ettiği eşine kızdı, evi ateşe vermeye kalktı

13.06.2021 01:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde eşiyle kavga eden bir kişi benzin dökerek evi yakmaya kalktı. Başka bir evi daha yakacağı tehdidinde bulunduktan sonra olay yerinden ayrılan öfkeli kocanın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kavga ettiği eşine kızdı, evi ateşe vermeye kalktı

Olay Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Tuna Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eşiyle kavga eden Aygün Ş., zemin kattaki evin penceresinden içeri benzin dökerek yakmaya çalıştı.

EVDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Durumu gören çevredeki vatandaşlar yangına ilk müdahaleyi yaparken Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile polis ekiplerine de haber verdi. Kısa sürede yangının çıktığı eve gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Olayda yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi.

Fatih'te 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı! Yangın çevre binalara da sıçradıFatih'te 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı! Yangın çevre binalara da sıçradı

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bu sırada evi yakan Aygün Ş., başka bir evi de yakacağı tehdidinde bulunarak olay yerinden ayrıldı. Gideceğini söylediği adres önünde güvenlik önlemi alan polis ekipleri Aygün Ş.’nin yakalanması için çalışma başlattı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime dizileriMutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime dizileri
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Terör örgütü operasyonunda 4 tutuklamaTerör örgütü operasyonunda 4 tutuklama
Anahtar Kelimeler:
yangın Manisa

En Çok Okunan Haberler

Korku dolu anlar! Yıldız oyuncuya sahada kalp masajı

Korku dolu anlar! Yıldız oyuncuya sahada kalp masajı

Ünlü yönetmenin başı oğluyla dertte! Çırılçıplak görüntülendi

Ünlü yönetmenin başı oğluyla dertte! Çırılçıplak görüntülendi

12 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

12 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Prof. Dr. Aydın: Pazartesi vakalar artabilir

Prof. Dr. Aydın: Pazartesi vakalar artabilir

Feci kaza, otomobil kağıt gibi parçalandı

Feci kaza, otomobil kağıt gibi parçalandı

Moskova, koronavirüs vakaları nedeniyle 9 gün tatil ilan etti

Moskova, koronavirüs vakaları nedeniyle 9 gün tatil ilan etti

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Almanya, Türkiye'nin de aralarında olduğu riskli ülkelere yönelik seyahat uyarısını kaldırıyor

Almanya, Türkiye'nin de aralarında olduğu riskli ülkelere yönelik seyahat uyarısını kaldırıyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Erdoğan görünce konvoyunu durdurdu

Erdoğan görünce konvoyunu durdurdu

Çobanlık yaparken Robert'e girmişti! Hollanda harekete geçti

Çobanlık yaparken Robert'e girmişti! Hollanda harekete geçti

Bakan Koca duyurdu! Aşılama programına onlar da dahil edildi

Bakan Koca duyurdu! Aşılama programına onlar da dahil edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.