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Kavga ettiği imam nikahlı eşini kurşun yağmuruna tutan zanlı:

YAŞAM HABERLERİ  | 09.02.2019 12:03 | Son Güncelleme

Bolu’da, otomobil içerisinde tartıştığı imam nikahlı eşini bacaklarından 6 kez vurduktan sonra özel bir hastanenin kapısına bırakan Nihat B.

Bolu’da, otomobil içerisinde tartıştığı imam nikahlı eşini bacaklarından 6 kez vurduktan sonra özel bir hastanenin kapısına bırakan Nihat B. (46), “bütün kadınlardan özür diliyorum ama bu kadından dilemiyorum” dedi.
Olay, Çarşamba günü gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Nihat B.(46) isimli şahıs, kavgalı olduğu imam nikahlı eşi Huri G. (25) isimli kadınla aralarındaki sorunu çözmek için buluştu. İkili, Nihat B.’nin arkadaşlarının da olduğu otomobile binerek kent merkezinde dolaşmaya başladı.
Aracın arka koltuğuna oturan Nihat B. ve Huri G.’nin arasında bir süre sonra tartışma başladı. Çıkan tartışmanın ardından Nihat B., yanında bulunan silahı çıkararak Huri G.’nin bacaklarına 6 kez ateş etti.
Hastanenin önüne atıp kaçtılar
Nihat B. ve yanında bulunan 2 arkadaşı, yaralı olan Huri G.’yi Sağlık Mahallesi’nde bulunan özel bir hastanenin acil servis girişine bıraktıktan sonra hızla kaçtılar. Güvenlik görevlileri ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye taşınan Huri G., ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı.
Hastane yetkililerini ihbarı üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube ekipleri, hastanenin güvenlik kameralarından Nihat B. ve arkadaşlarının içinde bulunduğu otomobili tespit etti. Ekiplerin çalışması sonucu Nihat B. ve 2 arkadaşı Gölyüzü Mahallesi’nde bulunan bir eve düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
“Bütün kadınlardan özür diliyorum”
Emniyette işlemleri tamamlanan Nihat B., 3 gün süren sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Nihat B., adliyeye getirildiği sırada, “Bütün kadınlardan özür diliyorum. Annelerimiz melektir. Eşlerimiz güldür. Ama Huri Gani olan kadın melek değildir. Kocasına ihanet eden, kocasını aldatan bir kadındır. Bütün dünyadaki kadınlardan özür diliyorum ama bu kadından özür dilemiyorum” dedi.

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