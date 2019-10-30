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Kavga ettiği kardeşini içeri kilitleyip evi yakıp kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 23:37 | Son Güncelleme

Bursa’da kavga eden 2 kardeşten biri evdeki eşyaları balkondan atıp evi ateşe vererek kardeşini eve kilitledi.

Bursa’da kavga eden 2 kardeşten biri evdeki eşyaları balkondan atıp evi ateşe vererek kardeşini eve kilitledi. Evde kilitli kalan kardeş kurtarılırken şüpheli sokak ortasında alev alan elbiseleri çıkararak kaçtı.
Olay, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin A. ve Suat A. isimli 2 kardeş biriktirdiği parayla ortak bir ev aldı. Hüseyin A. aldıkları evi müteahhide verip yeni ev alacaklarını söyleyince kardeşi Suat A. bu duruma karşı çıktı. İki kardeş anlaşamayınca Hüseyin A., kendisine karşı gelen kardeşine kızarak önce evde bulunan ev eşyalarını yere attı daha sonra kardeşini odaya kilitleyerek evi ateşe verdi. Şüpheli ateş yakarken ceketinin tutuşması sonucunda evin önünde elbiselerini çıkartarak olay yerinden kaçtı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri içeride mahsur kalan Suat A.’yı kurtardıktan sonra yangını kısa sürede söndürdü. Hüseyin A.’nın eşyaları atması üzerine sokağa dökülen mahalleli olayı korku dolu gözlerle izlerken, polis ekipleri eşyaları balkondan atıp kardeşini eve kilitleyip evi ateşe veren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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