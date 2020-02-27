HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kavga ettiği kişinin yanağını ısırdı, bebekli kadının üzerine aracını sürdü

Kavga ettiği kişinin yanağını ısırdı, bebekli kadının üzerine aracını sürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2020 02:27 | Son Güncelleme

Bahçelievler'de iki otomobil sürücüsü yol verme yüzünden kavga etti. Kavga ettiği kişinin yanağını ısıran sürücü olay yerinden kaçmaya çalışırken kucağında bebeği olan kadının ve vatandaşların üzerine otomobilini sürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahmutbey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz isimleri öğrenilemeyen iki kişi, yol verme sebebiyle sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar kavga etti. Görgü tanıklarının ifadesine göre, kavga sırasında taraflardan biri, diğerinin yanağını ısırdı.

KUCAĞINDAKİ BEBEĞİ OLAN KADININ ÜZERİNE SÜRDÜ

Kavga ettiği kişinin yanağını ısıran sürücü, olay yerinden kaçmak için otomobiline bindi. Bu sırada yanağından yaralanan kişinin eşi olduğu öğrenilen kadın, kucağında bebeğiyle otomobilin önünde durdu. Sürücü otomobilini, kucağında bebeği olan kadının ve vatandaşların üzerine sürdü. Duruma sinirlenen vatandaşlar kaçmaya çalışan kişinin arabasına vurarak camlarını kırdı. Kaçan sürücünün daha sonra polisle tekrar olay yerine geldiği iddia edildi.

O ANLAR KAMERADA

Sürücünün kucağında bebeği olan kadın ve diğer vatandaşların üzerine otomobili sürmesi ve sonrasında hızla uzaklaşıp gitmesi bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

"8-10 KİŞİNİN ÜZERİNE SÜRÜP KAÇTI"

Olayı gören Baran Yıldırım, "Burada bir araç geldi araba durdu. Aşağıya indi diğer araba da arkasındaydı diğer şoföre saldırdı. Şoföre saldırmasıyla diğer arabanın içindeki arkadaş yanağını ısırdı kopardı. Burada insanlar toplandı birbirlerine saldırdılar. Arabanın içinde iki kadın vardı çocuğuyla beraber. Kadınlardan biri aracın önüne geçti. O da arabayı onların üzerine doğru sürdü kaçtı gitti. Polisle beraber geri döndü buraya geldi. Daha sonra da olay yerinden uzaklaştılar. 8-10 kişinin üzerine sürdü o arada bir linç girişimi oldu. Arabanın camı patladı" dedi. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gülüşünü görmek için oto yıkamacıya geliyorlar!Gülüşünü görmek için oto yıkamacıya geliyorlar!
'Görüntüleri ailene göndeririz' diyerek tehdit ettiler!'Görüntüleri ailene göndeririz' diyerek tehdit ettiler!
Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...
1/
Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler kavga

En Çok Okunan Haberler

Öfke kustu! 'Cinsel organını paylaşan...'

Öfke kustu! 'Cinsel organını paylaşan...'

Sınır ötesi operasyonda görev alacaklar! Komandolar Hatay'da

Sınır ötesi operasyonda görev alacaklar! Komandolar Hatay'da

Bakan Koca ile Şirin Payzın'ın 'koronavirüs' diyaloğu sosyal medyaya damga vurdu

Bakan Koca ile Şirin Payzın'ın 'koronavirüs' diyaloğu sosyal medyaya damga vurdu

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması

Hadise aşka geldi! 'Seni istiyorum'

Hadise aşka geldi! 'Seni istiyorum'

Koronavirüs alarmı! 13 kişi gözlem altında

Koronavirüs alarmı! 13 kişi gözlem altında

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Sıcaklıklar artıyor, lodosa dikkat!

Sıcaklıklar artıyor, lodosa dikkat!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Atakan Kayalar için skandal sözler: En güzel tedavi tecavüz

Atakan Kayalar için skandal sözler: En güzel tedavi tecavüz

Manisa'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Diğer Haberler
2 askerimizin şehit edilmesinden sonra TSK'dan Esad rejimine ağır darbe

TSK'dan Esad rejimine ağır darbe

'Görüntüleri ailene göndeririz' diyerek tehdit ettiler! Eşcinsel ilişki şantajı

'Görüntüleri ailene göndeririz' diyerek tehdit ettiler!

Yardım çağrıları sonrası ekipler harekete geçti! Bodrum’da 48 göçmen ölümden döndü

Yardım çağrıları sonrası ekipler harekete geçti!

İdlib'den kahreden haber! 2 askerimiz şehit düştü

İdlib'den kahreden haber! 2 askerimiz şehit düştü

Yine aynı görüntüler! Asker uğurlama eğlencesinde canlarını hiçe saydılar

Yine aynı görüntüler! Canlarını hiçe saydılar

İdlib'e gidiyorlar! Suriye'ye yoğun askeri sevkiyat

İdlib'e gidiyorlar! Suriye'ye yoğun askeri sevkiyat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.