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Kavga ettiği kişiyi döner bıçağıyla kovaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 15:05 | Son Güncelleme

Adıyaman’da bir şahıs tartıştığı kişiyi sokak ortasında döner bıçağıyla kovaladı.Edinilen bilgilere göre, Hocaömer Mahallesi Adıyaman Belediyesi yakınlarında iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavga ettiği kişiyi döner bıçağıyla kovaladı

Adıyaman’da bir şahıs tartıştığı kişiyi sokak ortasında döner bıçağıyla kovaladı.
Edinilen bilgilere göre, Hocaömer Mahallesi Adıyaman Belediyesi yakınlarında iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavga eden şahıslardan biri yanında bulunan döner bıçağını çıkararak kavga ettiği kişiyi kovaladı. Sokak ortasında döner bıçağıyla kavga ettiği kişiyi kovalayan şahsı, çevredeki vatandaşlar yakalayarak etkisiz hale getirdi. Vatandaşlar tarafından yakalanan şahıs olay yerinden uzaklaştırılırken yaşanan kovalamaca çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kavga ettiği kişiyi döner bıçağıyla kovaladı

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