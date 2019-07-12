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Kavga ettiği kişiyi vurdu, silahı sokak ortasına atıp, kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 21:56 | Son Güncelleme

 KARABÜK'te, sokak ortasında çıkan 4 kişinin karıştığı kavgada Burhan S.

Kavga ettiği kişiyi vurdu, silahı sokak ortasına atıp, kaçtı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK (DHA) - KARABÜK'te, sokak ortasında çıkan 4 kişinin karıştığı kavgada Burhan S. (49), Zafer Y. tarafından tabancayla bacağından vurulup, yaralandı. Diğer 2 kişiye ateş etmeye çalışan Burhan S., tabancası tutukluk yapınca sokak ortasına fırlatıp, olay yerinden panikle kaçtı.
Olay, akşam saatlerinde, kentin en işlek caddelerinden Albay Karaoğlanoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Burhan S., Zafer Y. ve 2 kişi arasında borç nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Zafer Y., aracından aldığı tabancayla kavgayı ayırmaya çalışan Burhan S.'ye ateş etti. Merminin bacağına isabet etmesiyle Burhan S., kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zafer Y., diğer kişilere ateş etmeye çalıştı. Bu sırada tabancası tutukluk yapınca Zafer Y., polisi görünce panikle silahı caddeye fırlatıp kaçtı. Zafer Y.'nin kaçtığını gören 2 kişi onu yakalamak için peşinden koştu ancak başarılı olamadı. Burhan S., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Burhan S.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Polis ekipleri tabancanın etrafına güvenlik şeridi çekti. Polis, kanın üzerine su dökerek caddeyi temizlemeye çalışan 2 esnafın yanına giderek uyarıda bulunurken, Zafer Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. İş yerlerinin güvenlik kameralarına kaydedilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kavga ettiği kişiyi vurdu, silahı sokak ortasına atıp, kaçtıKavga ettiği kişiyi vurdu, silahı sokak ortasına atıp, kaçtıKavga ettiği kişiyi vurdu, silahı sokak ortasına atıp, kaçtıKavga ettiği kişiyi vurdu, silahı sokak ortasına atıp, kaçtı

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