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Kavga ettiği üvey babasını bıçaklayarak öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 15:11 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde kavga ettiği üvey oğlu tarafından bıçaklanan şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, bıçakla yaralanan 1 kişi de hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre, Kandıra ilçesi Çarşı mahallesinde 19 yaşındaki H.Ö.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde kavga ettiği üvey oğlu tarafından bıçaklanan şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, bıçakla yaralanan 1 kişi de hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kandıra ilçesi Çarşı mahallesinde 19 yaşındaki H.Ö. ile üvey babası E.E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ö., üvey babası E.E.’yi ve kavgayı ayırmak isteyen E.E.’nin arkadaşı Ü.Ş.’yi bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede üvey oğlu tarafından bıçaklanan E.E.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kavgayı ayırmak isterken bıçakla yaralanan Ü.Ş. ise, ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
E.E.’nin cenazesi Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Üvey babasını öldüren H.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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