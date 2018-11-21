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Kavga hazırlığı yaptığı öne sürülen gruba polis baskını

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 07:55 | Son Güncelleme

ADANA'da bir barda iki grup arasında yaşanan kavgadan 2 saat sonra aynı mekanın önünde kalabalık bir grubun kavgaya hazırlandığı ihbarı üzerine polis, baskın düzenledi.

Kavga hazırlığı yaptığı öne sürülen gruba polis baskını

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da bir barda iki grup arasında yaşanan kavgadan 2 saat sonra aynı mekanın önünde kalabalık bir grubun kavgaya hazırlandığı ihbarı üzerine polis, baskın düzenledi. Barın havalandırmasına gizlenen bir pompalı tüfek ele geçirilirken, elindeki şişeyi kırıp, mukavamette bulununca bir polis memurunun yaralanmasına neden olan kişi gözaltına alındı.
​Merkez Seyhan ilçesi İnönü Caddesi'ndeki bir barda gece yarısı iki grup arasında kavga çıktı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavga eden grupları ayırdı. Kavganın ardından kimse şikayetçi olmazken, kalabalık dağıldı. Yaklaşık 2 saat sonra aynı bar önünde kalabalık bir grubun toplandığı ve silahlı oldukları ihbarını alan polis, çok sayıda ekiple baskın yaptı. Bölgeyi didik didik arayan polis, bodrum kattaki barın havalandırmasına gizlenen bir pompalı tüfek ele geçirdi. Barda yapılan kimlik kontrolü sırasında alkollü olduğu gözlenen ismi henüz bilinmeyen bir kişi, iddiaya göre elindeki şişeyi masaya vurarak kırdı. Mukavemette bulunan ve bir polis memurunun elinden yaralanmasına neden olan kişi, gözaltına alınarak 5 Ocak Polis Merkezi'ne götürüldü.

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Kavga hazırlığı yaptığı öne sürülen gruba polis baskınıKavga hazırlığı yaptığı öne sürülen gruba polis baskınıKavga hazırlığı yaptığı öne sürülen gruba polis baskını

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