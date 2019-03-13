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Kavga için E-5’te durunca, kazaya neden oldular

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 22:10 | Son Güncelleme

Maltepe’de E-5’te tartışan iki sürücü araçlarını sok şeritte durdurdular.

Maltepe’de E-5’te tartışan iki sürücü araçlarını sok şeritte durdurdular. O esnada akadan gelen 3 araç ta duramayarak birbirlerine çarptı. Kazaya sebebiyet veren iki aracın olay yerinden kaçtığı kazada trafik bir süreliğine durdu.
Olay, saat 20.30 sıralarında E-5 karayolu Maltepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, birbirleriyle tartışan iki araç sürücüsü sol şeritte durdu. Arkadan gelen bir lüks araç duramayarak önündeki araca çarptı. Ardından Hakan P. kontrolündeki araç da duramayarak önündeki lüks araca çarptı. Yoldan gelen ve hızını kesemeyen Hasan İ. kontrolündeki aracın da önündeki araca çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kazanın hemen ardından kazaya sebebiyet veren iki araç sürücüsü araçları ile olay yerinden uzaklaştı.
Hasan İ., arkadan başka bir aracın kendisine çarptığını ve olay yerinden uzaklaştığını iddia etti. Birbirlerine çarpan araçların sürücüleri, diğer iki aracın plakalarını alamadıklarını ifade ederken, en yakın trafik kamerasından o şahısların bulunmasını yetkililerden istedi.
Daha sonra olay yerine gelen trafik ekipleri ve çekicilerin çalışması sonucu kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı, yol trafiğe tekrar açıldı.

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