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Kavga ihbar edilen evden uyuşturucu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 21:07 | Son Güncelleme

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kavga ihbarı üzerine gittikleri evde 3 kilogram esrar buldu, 1 kişi gözaltına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kavga ihbarı üzerine gittikleri evde uyuşturucu bulan jandarma ekipleri 1 kişiyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kestel Mahallesi'nde bir evden gelen yardım çığlıklarını duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Evde uyuşturucu madde kokusu alan ekiplerin yaptığı aramada kurutulmuş 3 kilogram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili N.A. gözaltına alındı. Zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Jandarma kavga uyuşturucu

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